Pd | Boccia | Renzi così ci porta al voto | ennesimo errore politico

Pd - Boccia : “Documento renziani? Irrispettoso ma i numeri non sono quelli. Ora si voti su Martina” : “Ho trovato Irrispettoso e sgradevole il documento dei renziani, l’ennesima mancanza di rispetto. E deludenti sono le firme dei capigruppo Delrio e Marcucci. Ma i numeri non sono quelli”. Così Francesco Boccia, deputato vicino al presidente della regione Puglia Michele Emiliano, ha attaccato il documento dei parlamentari vicini all’ex premier. Un testo in cui si chiede di evitare conte alla Direzione dem di giovedì 3 ...

Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: Lega per governo breve col Pd? "Si può fare"

Renzi : «No a un governo con M5S» Video Boccia : «Non ci tratti come soldatini» Di Maio chiude : Matteo ha ego smisurato : L’ex presidente del Consiglio intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa: «No a un governo con i Cinque Stelle». E sulla vicenda della colf che il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe pagato in nero: «È grave, deve chiarire».

Francesco Boccia : «Renzi fermo al 4 dicembre 2016. Non tratti come soldatini i suoi parlamentari» : Con l'ira è difficile fare politica. Vorrei che Renzi aiutasse il partito in questa fase, come deve fare un leader». In direzione vi conterete? «Poiché sul dialogo è d'accordo anche lui, spero voti a ...

Governo - Boccia : “Sì a esecutivo Pd-M5s - ma Di Maio non imponga la premiership. Renzi? Ci aiuti nell’accordo” : “Renzi di nuovo alla guida del Pd? Se tornasse per gestire unitariamente una fase così storica come quella di un accordo tra Pd e M5S, aiutando il partito a una nuova fase congressuale, avrebbe anche senso. Tutto il resto sarebbe un tentativo maldestro di terremotare il partito. E credo che Renzi sia il primo a non volerlo”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, ospite di Faccia a Faccia, su La7. E aggiunge: “Spero ...

Governo : Boccia - da Pd e Renzi possibile contributo per stagione nuova : Siamo in una fase molto delicata, dopo settimane di stallo causate dalla pessima relazione politica costruita nei primi 50 giorni dopo il voto da Lega e M5S. Il Pd ha la possibilità di trovare dei ...

Salvini: "Renzi e Di Maio che ci azzeccano tra di loro?"/ Governo - leader della Lega Boccia trattativa PD-M5S

"Nessuno minaccia nessuno, nessuno ha paura del voto, semplicemente occorre discutere del merito delle cose e io mi auguro che nel Pd anche Renzi possa darci una mano a trovare una soluzione". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, su Tiscali.it.

Crolla il ponte Pd-M5s. Renzi Boccia Di Maio dopo il colloquio con Fico e scommette : dopo il Friuli ricomincerà con Salvini : "Esito positivo, dialogo avviato", dice Roberto Fico al Quirinale mentre, dopo aver riferito a Sergio Mattarella, 'impacchetta' davanti alle telecamere il suo mandato esplorativo di una maggioranza tra Pd e M5s. Ma dalle parti di Matteo Renzi, che anche oggi è rimasto nella sua Firenze, il dialogo con il M5s è finito, insieme al mandato del presidente della Camera. Chiuso, ammesso che sia mai stato aperto. Fico è l'ultimo a ...

Renzi rafforza il no al M5s - fondativo di un "nuovo inizio". I suoi : se la direzione Boccia Martina - non può essere più reggente del Pd : Alla vigilia del secondo giro di consultazioni di Roberto Fico con il Pd, Matteo Renzi chiude il 'forno democratico'. Lo fa a Firenze, dove passa il 25 aprile in piazza, partecipa alle celebrazioni per il 25 aprile e, bici al seguito, ne approfitta per chiacchierare con i passanti sull'ipotesi di un accordo di governo con il M5s. Il sondaggio improvvisato non ha naturalmente valore scientifico, ma per il segretario dimissionario contiene tanta ...

Governo - Boccia (Pd) attacca Orfini e i renziani : “Folle chiudere a Fico senza neppure ascoltarlo” : “Ho già scritto ad Orfini: trovo inopportune le dichiarazioni di tutte i miei colleghi del Partito Democratico che qualche minuto dopo l’ufficializzazione dell’incarico a Roberto Fico, si sono affrettati a dire quello che pensano. Lo trovo poco rispettoso nei confrontanti di sia di Fico che del Presidente Mattarella”. Francesco Boccia protesta per le posizioni espresse in casa dem ancor prima di aver incontrato il ...

Governo - Boccia (Pd) : “Aventino renziano? Non ha funzionato - è stato un errore politico. Ora dialogo” : “La prima linea data da Renzi il 5 marzo del no a prescindere è una linea superata dai fatti, la pratica iniziale dell’Aventino non solo non ha funzionato ma è stata derubricata ad errore politico, oggi siamo tutti d’accordo nel dire che con il presidente incaricato bisognerà dialogare e fare proposte, ma devo anche dire che l’asse Cinque stelle Lega è vivo e vegeto”. A dirlo è Francesco Boccia, deputato Pd, facendo ...

Senato - elezione Presidente/ Napolitano Boccia Pd e Renzi - diretta streaming video : "domani si vota Romani"

