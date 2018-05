Pd | al via direzione Renziani assicurano | ' Martina non in discussione'

Direzione del Pd al via la resa dei conti : Il Partito democratico si riunisce: all’ordine del giorno le manovre per il governo, ma soprattutto il rinnovo o meno del segretario reggente

Governo - il segretario Pd Martina : “Se via libera della direzione a dialogo con M5s - poi referendum tra iscritti” : “Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l’eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione”. Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina apre all’ipotesi del referendum tra gli iscritti intervenendo a L’intervista di Maria Latella su Skytg24. L'articolo Governo, il segretario Pd Martina: ...

Fico : «Il mandato ha avuto esito positivo. Dialogo avviato - ora la Direzione Pd» : Il reggente del Pd, Martina: «Passi in avanti. Faremo una scelta collettiva: Direzione il 3 maggio». La delegazione 5 Stelle: «Dai Dem serve un sforzo in più»

La direzione Pd si chiude con un nulla di fatto - seduta rinviata a lunedì prossimo : La Spezia - "Collegialità e coraggio di ripartire insieme". Le parole di Maurizio Martina non hanno fatto breccia nel Pd spezzino, che ieri si è riunito per la prima direzione provinciale successivo ...

Direzione Pd - già archiviato il “no ai caminetti” di Renzi. Adesso le primarie non le vuole più nessuno : Le primarie del Partito democratico? Rottamate. A una settimana di distanza dalle parole di Matteo Renzi nella conferenza stampa post-elettorale, contro i “caminetti” e contro l’ipotesi di scegliere un reggente del partito, tutte le aree del Pd, dai renziani stessi alle diverse minoranze dem, allontanano l’ipotesi di primarie per la nuova segreteria. “Serve un segretario eletto dalle primarie. Lo dico con grande ...

