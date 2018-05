Parte domani RomeVideoGameLab | una tre giorni dedicata al videogioco in tutte le sue

Pallavolo - Serie A2 maschile : riParte la sfida play out tra Club Italia Crai e Catania - domani si gioca Gara-4 : Arbitri dell'incontro saranno Pozzi e Pristerà, diretta streaming come di consueto su Lega Volley Channel.it Risultati Gara 1: Club Italia Catania 3-1 , 25-18, 29-31, 25-20, 25-20, Gara 2: Catania ...

Prove Invalsi 2018 - domani tocca alle elementari. Si Parte dal test d'inglese : A cimentarsi i bimbi di quinta. Il 9 maggio sarà la volta di italiano e l'11 di matematica. Ma al contrario di medie e superiori il test non sarà al computer

Ventimiglia - bilancio Partecipativo : domani presentazione pubblica dei progetti ammessi : Per chi non riuscirà a venire di persona si terrà una diretta streaming reperibile sul sito internet del Comune di Ventimiglia. Ogni proponente avrà 5 minuti per illustrare il progetto, dopodiché ...

"No Hub del Gas" Parte da Cupello domani 6 aprile la carovana del No al metanodotto : Chieti - Uno tra gli impianti più grandi d'Europa, a rischio di incidente rilevante e oggi con diversi progetti di ampliamento al centro della strategia di far diventare l'Italia un Hub del gas. domani venerdì 06 aprile alle ore 11:00 davanti ai cancelli dello stoccaggio gas Treste (Stogit) in contrada Montalfano di Cupello ci sarà il primo appuntamento con la carovana No Hub del Gas con una conferenza stampa che ...

Coppa Davis a Genova : domani Parte Seppi contro Pouille. A seguire Fognini-Chardy : Genova - Sarà Andreas Seppi il primo degli azzurri a scendere in campo contro la Francia in Coppa Davis . I quarti di finale, che si giocheranno a Valletta Cambiaso, si apriranno domani con il numero ...

Volley - Domani gli azzurrini in Partenza per l'Europeo Under 18 : Nazionale Under 18 maschile: Domani gli azzurrini partono per l'Europeo La Nazionale Under 18 maschile partirà Domani mattina alla volta della Slovacchia per prendere parte al Campionato Europeo di ...

Lazio - Inzaghi : "Domani inizia la Parte delicata della stagione" : Il tecnico piacentino nel giorno di vigilia della sfida col Benevento: "Ci siamo allenati e preparati bene, avevamo giocatori fuori con le nazionali, li ho ritrovati ieri motivati"

Concorso Polizia Penitenziaria - entro domani la domanda di Partecipazione : Scade alle 23.59 di domani il termine per presentare la propria candidatura al bando di Concorso Polizia Penitenziaria da 1220 posti (Scarica il bando). I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovranno presentare l’istanza solo per via telematica sul sito del Ministero della giustizia. Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, contenente il numero ...

Vaccini - Ricciardi(Iss) : “Da domani Parte il meccanismo nelle scuole” : “Da domani si mette in moto il meccanismo previsto dalla circolare congiunta dei ministeri della Salute e dell’Istruzione”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, riferendosi a quanto prevede la circolare del 27 febbraio scorso, che fissava al 10 marzo il termine della consegna dei documenti relativi alle vaccinazioni in asili nido, materne e scuola dell’obbligo. Il ...

Tirreno-Adriatico - domani la Partenza da Foligno : Foligno La terza tappa della Terreno Adriatica, quella che si è snodata per Km 240 da Follioca a Trevi è che ha incarnato in pieno lo spirito della Corsa dei Due Mari , è stata vinta da dello sloveno ...

GIORGIA : riParte in tour domani dal PalaLottomatica di Roma con”ORONERO LIVE : l via domani, venerdì 2 marzo, “ORONERO LIVE” di GIORGIA, 6 imperdibili appuntamenti dal vivo che partiranno con il doppio LIVE (2 e 3 marzo) al PalaLottomatica di Roma e proseguiranno poi a MILANO e PADOVA: un’occasione unica per festeggiare un anno e mezzo di grandi successi targati “Oronero”! Nelle date di “ORONERO LIVE” GIORGIA si esibirà per la prima volta nella sua carriera su un palco posto al centro del palazzetto, che permetterà al ...

Da domani il Centro Linguistico di Unito Partecipa al percorso "Bambine e bambini : un giorno all'Università" : ... un giorno all'Università", promosso dalla Città di Torino in collaborazione con l'Università e il Politecnico di Torino e coordinato dal Centro Interuniversitario Agorà Scienza. Nell'ambito dei ...

Maltempo - allerta in Liguria : domani 1° Marzo scuole chiuse a Genova - Savona e nella maggior Parte dei Comuni : “La Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci che attraverso i Coc faranno le loro valutazioni ma la maggior parte delle scuole della regione resterà chiusa, anche per evitare il disagio e la pericolosità di muoversi con un manto stradale difficile. L’appello ai cittadini è pertanto quello di limitare gli spostamenti il più possibile”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando dell’allerta ...