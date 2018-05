Parla Mario Silvestroni | l' uomo paparazzato con la ex di Boldi | Credo fosse

Ballando 13 - Mariotto “omofobo” : Parla Vladimir Luxuria : Vladimir Luxuria critica duramente Guillermo Mariotto di Ballando con le Stelle Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, e il giudizio dato dal giurato Guillermo Mariotto alla coppia di ballerini composta da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro ha creato l’ennesimo ginepraio. Cosa ha detto? Il giurato del talent show vip condotto da Milly Carlucci, dopo aver visto l’esibizione di Ciacci e di Todaro, ha ...

Ballando con le stelle - Giovanni Ciacci contro Mariotto : "Attacchi gratuiti - voglio Parlare con Milly Carlucci" : La prossima puntata di Ballando con le stelle non potrà non cavalcare l'onda delle polemiche scatenate da Guillermo Mariotto contro Giovanni Ciacci: il concorrente in realtà è già abituato alle critiche, ma questa volta il mittente è cambiato.Il tango "scandaloso" di Ciacci Nella puntata del 7 aprile Ciacci si è esibito con Raimondo Todaro in quello che per una settimana è stato annunciato come uno "scandaloso tango" (che potete vedere in ...

Joao Mario svela : “con l’Inter è finita” - il calciatore Parla del futuro : L’esperienza con la maglia dell’Inter non è stata positiva, adesso prova a rinascere con la maglia del West Ham. Joao Mario parla del futuro al sito ufficiale del club inglese: “Contro il Chelsea sarà una bella partita, difficile, ma faremo del nostro meglio e, ovviamente, proveremo a conquistare qualche punto. Sono felice per il gol, ma soprattutto per aver aiutato la squadra ad ottenere una vittoria importante. I tifosi sono ...

Quasi una seduta spiritica per rievocare Mario Mieli : Irene Serini ci Parla di Abracadabra in scena al Teatro Out Off di Milano : Dal 10 al 15 aprile, al Teatro Out Off di Milano , via Mac Mahon, 16, , andrà in scena l'interessante studio teatrale su Mario Mieli, prodotto dal giorn...