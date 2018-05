Parco Zoo Falconara | arrivati due esemplari di Okapi FOTO

Giornata speciale per Jimmy Ghione al Parco Zoomarine : Un giro sulle fiammanti Testarossa o una visita al nuovo nato nella famiglia dei Pinguini? Jimmy Ghione, insieme alla famiglia, si rende protagonista di una Giornata speciale al Parco Marino Zoomarine, dove viene prima conquistato dalle vetture del Ferrari Club “Passione Rossa”, esposte in tutto il loro splendore all’interno del Parco per essere ammirate e fotografate, e poi dalla dolcezza del nuovo nato il pinguino “Pino”. Un ...