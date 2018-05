: Pamela Mastropietro “violentata mentre era sotto effetto eroina da Oseghale” - fattoquotidiano : Pamela Mastropietro “violentata mentre era sotto effetto eroina da Oseghale” - RaiNews : Pamela Mastropietro prima di morire sarebbe stata violentata da Innocent Oseghale, mentre era in condizioni fisiche… - Agenzia_Ansa : #Pamela la Procura, 'Violentata da Oseghale' -

è coinvolto in prima persona nell'diMastropietro e, prima della sua morte, l'avrebbe "costretta ad avere un rapporto sessuale". Lo sostiene la procurasulla base dei risultati degli esami del Ris. Il gip non ha accettato la tesi della violenza sessuale, ipotizzando che tra i due si fosse creato un clima amicale. Ma ha disposto la misura cautelare in carcere per il 29enne che ora dovrà risponderediin. Si tratta del terzo provvedimento restrittivo per il nigeriano.(Di giovedì 3 maggio 2018)