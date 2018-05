Pamela Mastropietro | violentata e uccisa da Oseghale

Blastingnews

: Pamela Mastropietro prima di morire sarebbe stata violentata da Innocent Oseghale, mentre era in condizioni fisiche… - RaiNews : Pamela Mastropietro prima di morire sarebbe stata violentata da Innocent Oseghale, mentre era in condizioni fisiche… - fattoquotidiano : Pamela Mastropietro “violentata mentre era sotto effetto eroina da Oseghale” - Corriere : Pamela Mastropietro: Oseghale in carcere anche per accusa omicidio -

(Di giovedì 3 maggio 2018) La vicenda dirisale a circa tre mesi fa, quando la ragazzina diciottenne era fuggita dalla comunità di recupero dov'era stata ricoverata per i suoi noti problemi legati alle droghe. La ragazza è stata vittima di uno abuso da parte di un nigeriano,Innocente ed alcuni suoi compaesani che come lui facevano gli spacciatori. Diversi esami sul corpo della diciottenne confermerebbero cheal momento del decesso fosse sotto effetto di eroina e chee i suoi amici avrebbero approfittato dello stato in cui si trovava la ragazza per commettere il loro delitto disumano. La contestazione dell'accusa di violenza fisica Proprio quando mancavano solo due giorni dai funerali della ragazza, la Procura di Macerata è tornata in aula nel tentativo di rimuovere l'accusa di violenza fisica a carico diInnocente, delitto che sarebbe del tutto ...