Pamela - accolta l'istanza : Oseghale in carcere anche per omicidio | La Procura : "Violentò Pamela" ma il gip dice no : Secondo il Procuratore, Innocent Oseghale approfittò della 18enne mentre era sotto l'effetto di eroina. Il gip, invece, non ha condiviso questa ricostruzione, ipotizzando un'amicizia tra i due