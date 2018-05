Pallotta | “arbitri sbagliano e serve Var”

calcioweb.eu

: #Roma, #Pallotta insiste: «Arbitri depressi per gli errori, in #Champions serve il Var» - CorSport : #Roma, #Pallotta insiste: «Arbitri depressi per gli errori, in #Champions serve il Var» - EnricoDM83 : RT @marcobisacchi1: ...#Pallotta sul tema arbitri dice anche che 'il calcio è diverso dal #basket, dove si segnano 120 punti e capitano div… - haelyn78 : RT @marcobisacchi1: ...#Pallotta sul tema arbitri dice anche che 'il calcio è diverso dal #basket, dove si segnano 120 punti e capitano div… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) “Ho visto il secondo tempo nella stanza degli allenatori, e ho visto delle interessanti ‘non chiamate’. So che gli arbitri commettono degli errori e so anche che poi se ne accorgono, ma questi si possono risolvere con il Var”. Il presidente della Roma Jamestorna a chiedere l’utilizzo del Var in Champions League all’indomani dell’eliminazione dei giallorossi in semifinale contro il Liverpool anche per qualche errore dell’arbitro Skomina. “Il Liverpool è una squadra spettacolare, con un grande allenatore, grandi giocatori e una grande organizzazione e per questo gli auguro il meglio -aggiungeai microfoni di radio ‘Sirius XM’-. Ci mancano ancore tre gare di campionato, noi vogliamo tornare a giocare in Champions. Siamo sin qui soddisfatti della squadra”. (AdnKronos) L'articolo: ...