Caos a Palermo - Zamparini lascia il Cda : Oggi l’assemblea dei soci del Palermo Calcio ha accettato le dimissioni presentate da Maurizio Zamparini da consigliere delegato e deliberato la nomina dell’avvocato Andrea Bettini quale nuovo componente del Consiglio d’amministrazione. Lo rende noto in un comunicato la società di viale del Fante. Il Cda ha inoltre conferito al presidente, Giovanni Giammarva, le deleghe di ordinaria amministrazione della società. La proprietà ...

Zamparini si è dimesso dal Cda del Palermo : Maurizio Zamparini si è dimesso dal ruolo di consigliere delegato del Palermo: al suo posto l'avvocato Bettini L'articolo Zamparini si è dimesso dal Cda del Palermo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B Palermo - Zamparini : «Esonero Tedino? Sto riflettendo» : Palermo - "Cadono le braccia dopo la partita di ieri sera. Così non si va da nessuna parte, non ci ho dormito e sto riflettendo sulle decisioni da prendere" . Il presidente del Palermo , Maurizio ...

Palermo - Zamparini : 'La squadra non ha fiducia in Tedino - ci serve l'affetto della città ora' : Invertire la tendenza, quanto prima: il Palermo deve darsi la scossa necessaria per conquistare i punti necessari alla promozione diretta in Serie A. La sconfitta di ieri col Venezia ha confermato un ...

Palermo - Zamparini accusa : 'Figc indaghi sull'arbitro di Parma' : 1 di 2 Successiva TORINO - ' Sono da 35 anni nel mondo del calcio, ieri sera abbiamo subito una porcheria, qualcuno alla procura federale indaghi e veda '. Maurizio Zamparini , presidente del Palermo ,...

Palermo - accuse shock di Zamparini : “contro il Parma succede sempre la stessa cosa…” : Parma-Palermo, accuse shock da parte di Maurizio Zamparini. Si è disputata ieri la gara valida per il campionato di Serie B, successo da parte della squadra di D’Aversa grazie alla tripletta da parte di Calaiò, importante passo avanti anche per la promozione diretta mentre per i rosanero brutto stop. Nel frattempo clamorose accuse da parte del numero uno del Palermo: “Contro il Parma una partita che temevo molto per quello che è ...

Zamparini : 'Sono ottimista sul futuro del Palermo' : ROMA - Dopo due vittorie - una in Tribunale e l'altra sul campo, nella partita di Chiavari contro l' Entella - il patron del Palermo, Maurizio Zamparini , scrive ai tifosi rosanero per assicurare di ...

Zamparini ai tifosi : 'Ottimista sul futuro del Palermo' : Ho avuto, però, un enorme ritorno di affetto e di riconoscenza dalla città e specialmente dai tanti palermitani del mondo '. Non manca in chiusura una stoccata critica nei confronti di Paul ...

Palermo : Zamparini - ottimista sul futuro : ... perché il Palermo è un valoredella vostra città, valore che nei miei anni ho cercato diportare con orgoglio in tutto il mondo'.

Palermo - Zamparini contro l'ex iena Paul Baccaglini/ "Sospetti su condotte di rilevanza penale" : è nei guai? : Palermo, Zamparini contro Paul Baccaglini: il patron replica alle parole dell'ex iena rese ai magistrati nelle passate settimane, agirà per le vie legali, la nota ufficiale.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Palermo - Zamparini attacca : "Se non vado in Serie A chiedo i danni alla Figc" : Si sta andando contro i valori dello sport: dove sono questi valori se ci tolgono mezza squadra per giocare delle amichevoli? Ci vuole un tam tam da parte dei tifosi. Tutte le azioni che stiamo ...

Serie B : Palermo decimato dalle nazionali. Zamparini : “chiedo danni a FIGC” : “Se non andiamo in Serie A chiedo i danni. Abbiamo già incaricato da una settimana i nostri legali: certe decisioni vanno contro il regolamento stesso della Figc”. E’ una furia Maurizio Zamparini al Giornale di Sicilia per la situazione in cui rischia di trovarsi il suo Palermo a causa degli impegni di suoi sei calciatori con le rispettive nazionali. In occasione della pausa internazionale prevista dalla FIFA, infatti, la Serie B non ...

Serie B - Zamparini : “mio ultimo anno a Palermo” : “Fa un grande piacere vedere la gente di nuovo allo stadio e credere nella propria squadra. Sono contento perche’ era questo che avevo trovato quando sono arrivato a Palermo, ma a un certo punto la gente ci aveva abbandonato”. Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, commentando la presenza di 15 mila spettatori allo stadio Renzo Barbera per la partita con il Frosinone. “Ora ci siamo ritrovati – ...