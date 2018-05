Palermo | rapina anziana nell' androne di casa | arrestato

Palermo - il rapinatore fa l'autostop : bloccato sull'auto di uno sconosciuto : Un passante ignaro aveva dato un passaggio a uno degli autori del colpo al bar Ambra di piazza Scaffa. Accerchiato dalle volanti, era terrorizzato

Palermo : autotrasportatore finge rapina - denunciato : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Agli agenti di polizia aveva raccontato di essere stato aggredito, mentre con il suo furgone stava effettuando una consegna, da due uomini che, dopo averlo minacciato, si erano fatti consegnare circa 1500 euro. Peccato però che la rapina fosse tutta un'invenzione. Ad e

Palermo : rapina a portavalori - in carcere una guardia giurata autista del furgone : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Una guardia giurata di Palermo è stata arrestata con l’accusa di avere fatto parte di una violenta rapina a un portavalori che ha fruttato oltre un milione e mezzo di euro. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei palermitani Giovanni Giotti di 53 anni, guardia giurata presso una ditta locale di trasporti, Carmelo Balsameli di 48 anni e Marco ...

Da Palermo a Isola delle Femmine per un colpo in banca. Arrestato rapinatore : La Pasqua per Carmelo Pizzuto, non è stata tra le più felici, ma sicuramente è da ricordare. Il 42enne palermitano, noto alle forze dell'ordine, è stato infatti Arrestato dalla Stazione di Partanna ...

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina/RPT : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - suocero e genero arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero **Francesco** Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle op

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - suocero e generi arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero Angelo Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle operazion

Rapina aggravata in concorso - arrestati due banditi a Palermo : arrestati a Palermo due componenti di un commando che lo scorso luglio aveva Rapinato un addetto alla riscossione degli incassi di distributori di carburante cittadini. La polizia di Stato ha eseguito ...

Palermo - gioielliera legata - imbavagliata e rapinata : tre arresti : Hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno rubato preziosi per un valore di 25mila euro. Tre di loro, però, sono finiti in manette. Si tratta di ...

Palermo : gioielliera legata - imbavagliata e rapinata - tre arresti : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - In cinque hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno portato via preziosi per un valore di 25mila euro. Per tre di loro, però, sono scattate le manette. Si tratta di Angela Zito, 47 anni, Giuseppe De Rosalia, 21 anni

