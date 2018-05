Padova : al lavoro da oggi i richiedenti asilo come giardinieri al Cimitero Maggiore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I richiedenti asilo che saranno impegnati in queste attività sono 41, il gruppo più numeroso è proprio quello a supporto dei servizi cimiteriali con venti persone. Gli altri volontari, che hanno seguito un corso di formazione tenuto dal Settore Sicurezza Salute Prevenzion

Padova : al lavoro da oggi i richiedenti asilo come giardinieri al Cimitero Maggiore : Padova, 3 mag. (AdnKronos) – è iniziata oggi l’attività per i richiedenti asilo Padovani. oggi una ventina di persone accolte nei Cas sono stati infatti impegnati al Cimitero Maggiore, affiancati dai tecnici del Comune, nell’attività di riordino del verde e nelle piccole manutenzioni. “Questo è senz’altro un modo efficace per favorire l’integrazione e consolidare il senso di comunità ‘ sottolinea il ...

1 maggio : a Padova veglia diocesana per il lavoro con il vescovo (3) : (AdnKronos) - Infine, terzo elemento che caratterizza la veglia è la presenza accanto al vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, di mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro della CEI, oltre a essere il vescovo che si

1 maggio : a Padova veglia diocesana per il lavoro con il vescovo (2) : (AdnKronos) - Officine Facco Spa di Campo San Martino è leader internazionale nella fabbricazione di impianti avicoli integrati per la produzione di uova e carne, occupa ora 900 addetti, di cui 600 dipendenti diretti che rappresentano 27 nazionalità differenti e 300 collaboratori a contratto, senza

1 maggio : a Padova veglia diocesana per il lavoro con il vescovo : Padova, 30 apr. (AdnKronos) - 'Libero, creativo, partecipativo, solidale. Il lavoro che vogliamo'. È questo il titolo e il messaggio che fa da filo conduttore della veglia diocesana per il lavoro, presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla. La veglia si svolgerà mercoledì 2 maggio, con

Governo : Ascom Padova - il prossimo affronti costo lavoro - e giornate chiusura : Padova, 13 mar. (AdnKronos) - "Se in Parlamento non si troverà una maggioranza e dunque non si potrà fare un Governo "politico", l'alternativa, per tutti, sembra essere il ricorso a nuove elezioni dopo "aver fatto una nuova legge elettorale e poche cose". Anche se nessuno sembra in grado di specific

Governo : Ascom Padova - il prossimo affronti costo lavoro - e giornate chiusura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Richiesta numero tre. Equilibrio - conclude il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova - deve essere la parola d'ordine del nostro futuro. Quando chiediamo sei giorni di festa l'anno coi negozi chiusi non chiediamo di bloccare il progresso (come vorrebbero far cred

Padova - accompagna il marito al lavoro poi l'incidente : muore mamma - grave bimba di 5 anni : Fa scendere il marito davanti al posto di lavoro, lo saluta, come tutte le mattine e riparte: deve accompagnare la figlioletta di cinque anni a scuola. Ma la tragedia si consuma dopo qualche istante, ...