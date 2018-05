Orlando in direzione | ' Vita Pd a rischio | ultima chiamata per unità'

Direzione Pd - Renzi “relazione Martina? Molto soddisfatto”/ Diretta live - Orlando “no a pilota automatico” : Direzione Nazionale del Pd: Renzi contro le minoranze, Diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina o frattura e Congresso immediato? Tutti gli scenari(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:45:00 GMT)

Pd - direzione : diretta – Verso la conta finale. I renziani : “Fiducia a Martina”. Area Orlando : “Solo se verrà fatta chiarezza” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd.Orlando-Cuperlo : convocare direzione : 17.20 Sia Orlando che Cuperlo chiedono la convocazione della direzione nazionale del Pd. "Alla luce del rinvio dell'assemblea nazionale e a fronte dello stallo dell'attuale scenario istituzionale",il portavoce della mozione Orlando alle scorse primarie ritiene "utile convocare la direzione per avviare un confronto largo e collegiale". Stessa richiesta da Cuperlo:dopo il voto il Pd ha "tenuto una posizione coerente",ma ora "è più limpido ...

Direzione Pd sceglie l’opposizone - Orlando : “Inizia discussione seria e non autoconsolatoria su peggiore sconfitta di sempre” : “Niente accordi per il governo, né con il M5S, né con il centrodestra”. Così, al termine della Direzione Pd, Roberto Giachetti allontana l’ipotesi di un sostegno del Pd ad esecutivi pentastellati oppure con guida centrodestra. “Abbiamo definito un percorso per una discussione seria e non autoconsolatoria, dopo la peggior sconfitta della sinistra nella sua lunga storia repubblicana. Questo non si può affrontare con conte o ...

Crisi Pd - Orlando vs Renzi/ Intese con M5s verso la Direzione? Martina ‘traghettatore’ e la Boschi.. : Crisi Pd, Orlando contro Renzi, "alleanza con M5s è una trovata mediatica del segretario per non discutere delle Elezioni perse". Orfini smorza, "dimissioni sono vere e formali". È caos dem(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:48:00 GMT)