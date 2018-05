Olanda | ottenuto il primo embrione completamente artificiale

newsgo

: @jiskadaran Si. Vedi che, caso vuole, è stato ottenuto in Olanda. - italiadeidolori : @jiskadaran Si. Vedi che, caso vuole, è stato ottenuto in Olanda. - Snoopy16466 : RT @Piovegovernolad: OTTENUTO IL PRIMO EMBRIONE DEL TUTTO ARTIFICIALE, CIOÈ NON GENERATO A PARTIRE DA OVULI E SPERMATOZOI, MA DA CELLULE ST… - TatianaOrsa : RT @Piovegovernolad: OTTENUTO IL PRIMO EMBRIONE DEL TUTTO ARTIFICIALE, CIOÈ NON GENERATO A PARTIRE DA OVULI E SPERMATOZOI, MA DA CELLULE ST… -

(Di giovedì 3 maggio 2018)ilIl feto di topo, generato da cellule staminali in un laboratorio di Maastricht in, ha continuato a svilupparsi nell’utero ma non si è dimostrato in grado di arrivare alla fase matura