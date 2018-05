Nuovo marchio per Veronafiere

Brexit amara pure per Marchionne Crollano le vendite di automobili Ue di Nuovo avara di soddisfazioni : La Brexit è ancora lontana ma già produce i primi effetti negativi e Fiat Chrysler Automobiles ne fa le spese. Complice un marzo “orribile”, le immatricolazioni del primo trimestre dell’anno sia in Gran Bretagna sia in Europa sono le più deboli dal 2013 Segui su affaritaliani.it

Automobili Pininfarina - nasce il Nuovo marchio italo-indiano di auto elettriche : Non fatevi ingannare dal nome: il nuovo marchio automobili Pininfarina, con la Pininfarina originale non c’entra nulla, o quasi. Il brand, infatti, è indipendente dalla celebre ed omonima firma del design italiano. Anche se, inevitabilmente, si avvarrà dei suoi servizi di ingegneria. La nuova marca nasce grazie alla sinergia con l’indiana Mahindra – che controlla la stessa Pininfarina – e punta a mettere sul mercato, entro il 2020 ...

Canale 5 - tante novità! Nuovo logo e marchio di rete e restyling per TG5 : Da lunedì 16 aprile al via su Canale 5 la campagna di lancio del Nuovo marchio della rete e del Nuovo logo e del Nuovo studio della testata ...

In arrivo un Nuovo smartphone con il marchio Commodore : (Foto: Commodore Business Machines) Non c’è due senza tre per Commodore Business Machines, casa nata dagli italiani Massimo Canigiani e di Carlo Scattolini per portare in territorio smartphone lo storico marchio che ha regalato al mondo gadget leggendari come Commodore 64 e Amiga. Dopo aver lanciato sul mercato negli anni scorsi Pet e Leo, il gruppo ha infatti annunciato la sua intenzione di proporre ai nostalgici di quegli anni un nuovo ...

Konami deposita un Nuovo marchio legato a Silent Hill : La brusca separazione intercorsa tra Konami e Hideo Kojima ha avuto come vittima illustre l'interessante Silent Hills, il nuovo capitolo della storica serie di videogiochi horror che era stato anticipato dalla terrificante demo P.T. e in seguito cancellato da parte del publisher giapponese. Da quel momento non abbiamo saputo più niente riguardo a un possibile ritorno di Silent Hill, e per questo potrà incuriosire la notizia che vi stiamo per ...

Sweet Years 2018 - il brand italiano festeggia 15 anni di attività e dà vita a un Nuovo marchio : ... Courtesy of Press Office @SweetYears Sweet Years Sport Milano si inserisce sulla scia di una nuova visione dello sportwear dove non si tratta più solo di vendere outfit ma proporre veri e propri ...

Fca - Marchionne : 'Jeep sarà più grande brand del gruppo. Possibile un Nuovo modello a Pomigliano' : GINEVRA - 'La strategia per Jeep è chiara. Abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale, abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo. È un...

Cupra : con la Ateca arriva il Nuovo marchio di SEAT : 'Un modello esclusivo per un segmento finora riservato soltanto ai marchi premium' , dicono in Cupra, e in un mondo di Porsche Cayenne e Audi RSQ5 non ce la sentiamo di dargli torto. Un SUV ...

Cupra Ateca - il Nuovo marchio debutta col Suv da 300 cavalli : ROMA - Come già annunciato, da una costola Seat nasce Cupra , ora marchio indipendente votato alla sportività. Il cui logo tribale vuole ispirare passione e coraggio. Primo modello la Ateca , Suv ...

Seat presenta il Nuovo marchio Cupra : il primo modello con il tribale è l'Ateca : Sotto il cappello Cupra saranno raccolte anche le attività agonistiche, che finora facevano capo a Seat Sport. Luca De Meo alla presentazione del marchio Cupra Il nome Cupra esiste da una ventina d'...