Nuovo livestream Beyond Good & Evil 2 oggi 3 maggio | i dettagli

(Di giovedì 3 maggio 2018) Nonostante sia previsto un lungo periodo di sviluppo, sembra che2 sia una grande scommessa per Ubisoft: forte del grande successo dell'amato primo capitolo, il publisher francese sta investendo nella produzione di ungioco che ne funga da prequel. Nonostante si proceda a rilento, i fan ripongono grande fiducia nel lavoro che sta svolgendo Michel Ancel. Un lavoro di cui conosceremo qualche aggiornamento, giovedì 3, giacché è previsto un live streaming di2. Ubisoft ha fissato illive streaming per la giornata di, 3: l'orario stabilito sono le 18:00 ora italiana, alla quale non dovrete far altro che collegarvi alle principali piattaforme social e streaming di Ubisoft - Facebook, Twitter, You Tube, Twitch e via dicendo. Cosa possiamo aspettarci da ciò che Michel Ancel e soci hanno in serbo per questo ...