Nuovo giro di consultazioni | ecco il calendario di lunedì

Quirinale - lunedì Nuovo 'giro' : esistono maggioranze? : 24 ore, tanto durerà il nuovo tentativo, quasi certamente ultimo giro di consultazioni, di Mattarella 'per verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di governo'; così la nota ...

Consultazioni - Nuovo giro al Quirinale : Mattarella pressa i partiti e convoca solo per lunedì nuovi colloqui al fine di verificare, per l’ultima volta, se ci sono altre proposte finora rimaste coperte|

Governo : Mattarella - Nuovo giro di consultazioni lunedì e pressing su partiti : 'Dite se ci sono altre maggioranze' : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. Le consultazioni si terranno in un unico giorno. Il capo dello Stato pressa ...

Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un Nuovo giro di consultazioni : Si riparte. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione

Salvini chiede pre-incarico. Colle pronto a Nuovo giro. Di Maio - ora al voto. Prosegue lo scontro con la Lega : Resta in stallo la trattativa sulla formazione del governo a due mesi dal voto . Il Pd si prepara alla direzione mentre continuano i botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il leader ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Voglio vincere di Nuovo - l’anno scorso non è stato un caso. Ottime cronometro. Zoncolan? Non l’ho visto” : Tom Dumoulin si appresta a difendere la maglia rosa conquistata lo scorso anno a Milano. L’olandese sarà uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il capitano della Sunweb ha rilasciato un’intervista a Marca raccontandosi a tutto tondo in vista della Corsa Rosa. Nel 2017 Dumoulin sorprese tutti trionfando in maniera inattesa e i suoi ricordi sono indelebili: “Ho ...

Giro d’Italia 2018 - il popolo attende un Nuovo eroe. Fabio Aru : le Alpi per spiccare il volo : Una maglia rosa per conquistarsi l’amore perpetuo della gente. Sudore, polvere e fatica per diventare un eroe del popolo. Il Giro d’Italia fa parte del nostro DNA. Da oltre un secolo la sua storia è la nostra storia. Una corsa mitica che ha attraversato idealmente decenni e generazioni, mantenendo intatto un fascino che non smette di ammaliare. Amiamo il Giro d’Italia, più di ogni altra corsa a tappe, più del prestigioso Tour ...

Giro d’Italia 2018 - il popolo attende un Nuovo eroe. Fabio Aru : le Alpi per spiccare il volo : Una maglia rosa per conquistarsi l’amore perpetuo della gente. Sudore, polvere e fatica per diventare un eroe del popolo. Il Giro d’Italia fa parte del nostro DNA. Da oltre un secolo la sua storia è la nostra storia. Una corsa mitica che ha attraversato idealmente decenni e generazioni, mantenendo intatto un fascino che non smette di ammaliare. Amiamo il Giro d’Italia, più di ogni altra corsa a tappe, più del prestigioso Tour ...

Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Pesco Sannita-Campo Imperatore. Finale durissimo - Nuovo scontro tra gli uomini di classifica : Il terzo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori scalare il Gran Sasso d’Italia fino ai 2135 metri di Campo Imperatore, nella nona tappa che misura complessivamente 225 km e partirà da Pesco Sannita. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della nona tappa del Giro d’Italia. I primi 100 km non presentano particolari difficoltà con strade di ampia careggiata, poi si affronta il primo GPM di giornata, Roccaraso (8,8 km ...

Nuovo giro di consultazioni con Pd e M5S. Fico verso una proroga : Il presidente della Camera Roberto Fico incontra di Nuovo il Pd , alle 11, e M5S , alle 13. Un Nuovo round per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di salire a Quirinale per ...

Nuovo giro di consultazioni per Fico. Il Cav avverte : o governa il centrodestra o si torna al voto : Prima sarà la volta della delegazione Pd, alle 13 dei 5Stelle. Con molta probabilità - secondo alcune indiscrezioni - Fico chiederà un rinvio, per fare il quadro della situazione, al 2 maggio, giorno in cui si riunirà la direzione del Pd, dalla quale dovrebbe uscire la linea unitaria da seguire in questo difficile momento politico per il Paese

Giro di Romandia 2018 : la prima tappa va all’iberico Omar Fraile. Nuovo leader lo sloveno Primoz Roglic : La prima tappa in linea provoca già un cambio al vertice della classifica generale del Giro di Romandia: la Friburgo-Delemont, frazione di 166.5 chilometri, va allo spagnolo Omar Fraile (Astana), che supera il nostro Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), autore di una bella volata in rimonta, che si ferma però al secondo gradino del podio di giornata. Il lusitano Alberto Rui Costa (UAE Emirates) si deve accontentare della terza piazza. In classifica ...

Nuovo giro di consultazioni per Fico : alle 11 con il Pd e alle 13 con il M5S : Ti potrebbe interessare: Governo Pd-M5S? La base dem è furiosa: '#senzadime' Governo, Bersani: 'M5S e Pd partano, 5 anni dopo lo streaming farei ancora così' Governo, Marcucci: 'Fico? Non sono ...

Governo - presidente della Camera Fico verso Nuovo giro di consultazioni il 26 aprile : A quanto apprende l’Adnkronos, con ogni probabilità il presidente della Camera, Roberto Fico, domani darà il via a un nuovo giro di consultazioni per sondare Pd e M5S dopo il confronto di ieri. L'articolo Governo, presidente della Camera Fico verso nuovo giro di consultazioni il 26 aprile proviene da Il Fatto Quotidiano.