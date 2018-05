Nuovissima scadenza ufficiale per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento Oreo | riecco TIM

optimaitalia

: Nuovissima scadenza ufficiale per #HuaweiP8Lite2017 con aggiornamento Oreo: riecco TIM - OptiMagazine : Nuovissima scadenza ufficiale per #HuaweiP8Lite2017 con aggiornamento Oreo: riecco TIM -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Ci sono novità interessanti che possiamo condividere con voi oggi a proposito di uno smartphone davvero apprezzato dal pubblico italiano, vale a dire il cosiddettoP8, considerando il fatto che in tanti sono ansiosi di capire quando avremo modo di toccare con mano l'del sistema operativo Android. Ci eravamo lasciati un paio di settimane fa con 3 che aveva annunciato la distribuzione del pacchetto software nel giro di uno o al massimo due mesi, ma oggi possiamo analizzare le parole di TIM.Come stanno le cose secondo le ultime dichiarazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica? Prendendo per buono il tweetgiunto in queste ore dallo stesso operatore, emerge che effettivamente il tanto chiacchieratoP8dovrebbe ricevere l'Androida partire da giugno, anche se al momento dal produttore asiatico ...