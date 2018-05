Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9

Nuove informazioni riguardanti il prossimo Samsung Gear S4 : Vi avevamo già parlato in un nostro precedente articolo di come Samsung Gear S4 si stia facendo strada verso il suo rilascio di fine anno, ed ora Nuove informazioni confermano che lo smartwatch è già in fase di sviluppo negli Stati Uniti! L'articolo Nuove informazioni riguardanti il prossimo Samsung Gear S4 proviene da TuttoAndroid.

I media rivelano Nuove informazioni su incontro Trump-Kim - : Stamane sono stati diffusi i dettagli della conversazione telefonica tra Moon Jae-in e Donald Trump dopo il vertice Corea del Sud-Corea del Nord. In particolare, i due presidenti hanno discusso una ...

Code Vein : svelate Nuove informazioni su caratteristiche e personaggi : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori informazioni su un nuovo personaggio chiamato Mido, oltre a nuove caratteristiche, armi e l'introduzione del supporto dei partner nell'imminente GDR d'azione Code Vein già provato in anteprima per voi.Prima della Grande Rovina, Mido ha adottato alcuni orfani per condurre una serie di esperimenti terrificanti su di loro e impiegarli sui campi di battaglia. Per tali esperimenti ha ...

Iliad Italia svela Nuove informazioni sulle offerte : Il lancio avverrà prima dell’estate: a ribadirlo, di nuovo senza fornire date precise, è Benedetto Levi, l’amministratore delegato di Iliad …

Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro : Scopriamo Nuove immagini di LG G7 ThinQ, nascosto in alcuni case decisamente ingombranti, OnePlus 6, nascosto sotto al fratello OnePlus 5T. Per la prima volta invece parliamo di Honor 10 Pro e della sua tripla fotocamera posteriore. L'articolo Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni su Xiaomi Mi 6X/Mi A2 e Redmi Y2 - presto in India : Xiaomi Mi 6X, che potrebbe essere commercializzato nei mercati internazionali come Xiaomi Mi A2, potrebbe utilizzare un SoC MediaTek Helio P60. Nuovi rumor anche su Xiaomi Redmi Y2 in India. L'articolo Nuove informazioni su Xiaomi Mi 6X/Mi A2 e Redmi Y2, presto in India proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni su Spider-Man e gameplay di Peter Parker - parlano gli sviluppatori : Dopo l'ultima rivelazione di alcuni giorni fa, Insomniac Games ha fornito interessanti frammenti di informazioni sul suo imminente Spider-Man su Twitter. Piccole informazioni che siamo riusciti a ricostruire. I giocatori a quanto pare saranno in grado di controllare Peter Parker in determinati punti della storia. Ma quanti saranno questi momenti? Insomniac ha risposto che saranno "tanti" e questa per noi è una buona notizia. Si apprende che ...

Spider-Man : Nuove informazioni sulla Photo Mode - vestiti craftabili e altro ancora : In seguito all'atteso annuncio della data di lancio di Spider-Man, Insomniac Games ha risposto ad alcune domande dei fan sul proprio account Twitter fornendo interessanti dettagli, riporta Dualshockers.Innanzitutto è stata confermata la presenta della tanto desiderata modalità foto, il che è un'ottima notizia considerando il livello artistico del gioco.Per quanto riguarda il vestiario, Peter Parker sarà in grado di craftare i propri vestiti in ...

Xiaomi Mi 7 : un nuovo concept realistico e Nuove informazioni sulla fotocamera frontale 3D : Scopriamo quale potrebbe essere l'aspetto di Xiaomi Mi 7 in n concept decisamente realistico, e nuovi dettagli relativi alla fotocamera frontale, che sarebbe dotata di un sistema per il riconoscimento tridimensionale del volto. L'articolo Xiaomi Mi 7: un nuovo concept realistico e nuove informazioni sulla fotocamera frontale 3D proviene da TuttoAndroid.

World Water Forum - sicurezza idrica : condivisione di informazioni e cooperazione per far fronte alle Nuove sfide : L’ottava edizione del più grande evento globale incentrato sul tema dell’acqua, il World Water Forum, è terminata venerdì 23 marzo, presso il Centro Congressi Ulysses Guimarães a Brasilia, in Brasile, il giorno dopo la Giornata mondiale dell’acqua. Il Consiglio Mondiale dell’Acqua, in collaborazione con il governo del Brasile, ha tenuto il suo triennale Forum mondiale dell’acqua nella capitale brasiliana tra il 18 e il 23 ...

L'ex BioWare Mike Laidlaw svela Nuove informazioni sulla storia del prossimo Dragon Age : L'ex scrittore di BioWare, Mike Laidlaw, ha condiviso alcuni dettagli allettanti su ciò che aveva progettato per il nuovo Dragon Age prima della sua partenza dallo studio di sviluppo.Che un nuovo episodio della serie sia in produzione non è una novità, già nel gennaio di quest'anno era arrivata la conferma da parte del produttore esecutivo di BioWare, Mark Darrah, il quale aveva dichiarato che la compagnia stava concentrando i suoi sforzi su ...

One Piece World Seeker : Bandai Namco condivide Nuove informazioni su Jail Island : Dopo avervi proposto la nostra puntuale anteprima dedicata a One Piece World Seeker, ecco che il titolo dedicato a Cappello di Paglia e la sua ciurma torna protagonista con una nuova serie di informazioni.Infatti, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli su One Piece World Seeker.La ciurma di Cappello di Paglia arriva su Jail Island dove un vago senso di pericolo sembra aleggiare...Jail Island, una volta era chiamata ...

Nuove informazioni su Shin Yakuza e possibile sequel per Yakuza 0 : Durante un evento dedicato a Yakuza al Gallery Nucleus di Alhambra, in California, il produttore Daisuke Sato ha fornito alcune interessanti informazioni sulla serie.Come riporta Dualshockers, Sato-san ha confermato che Yakuza 0 è un gioco particolarmente amato anche all'interno del team di sviluppo, quindi l'idea di creare uno Yakuza 0-2 (che sarebbe impostato tra Yakuza 0 e il primo gioco della serie) è un'idea presa in considerazione tra gli ...

Alle 17 un'imperdibile diretta con God of War : Q&A - tante Nuove informazioni e video gameplay tutti da scoprire : A circa un mese dall'uscita ufficiale fissata per il 20 aprile è già il momento di concentrarci sull'attesissimo God of War, l'esclusiva PS4 che segna il ritorno dell'iconico Kratos e che allo stesso tempo rappresenta un importante rinnovamento per questo storico franchise Sony.Il nostro Lorenzo Mancosu ha avuto la possibilità di vedere da vicinissimo il titolo grazie a un evento organizzato da Sony stessa e in concomitanza con la pubblicazione ...