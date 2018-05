Nuova Zelanda | si apre una voragine che preoccupa gli scienziati

Rugby a 7 - World Series Kitakyushu 2018 : tra le donne trionfa la Nuova Zelanda - Australia sempre in vetta : Conclusa a Kitakyushu la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Giappone, in finale la Nuova Zelanda si impone sulla Francia con il punteggio di 24-12. Al terzo posto l’Australia, che batte la Spagna per 19-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Russia, che batte per 30-7 le Fiji. Il settimo posto è per l’Inghilterra, che batte 36-5 la Cina. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi ...

AVS - si apre spiraglio per pensionati svizzeri in Nuova Zelanda : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Greenpeace : la Nuova Zelanda vieta nuove trivelle in mare : Il governo della Nuova Zelanda, guidato dall’ottobre scorso dalla premier laburista Jacinda Ardern, ha deciso oggi di vietare ogni Nuova attività di prospezione offshore per gli idrocarburi. Lo rende noto Greenpeace, secondo cui “si tratta di una vittoria storica per la protezione dei mari e del clima, che arriva dopo sette anni di crescente opposizione dell’opinione pubblica”. “Dopo Belize, Costa Rica e Francia, ...

La Nuova Zelanda vieta le trivellazioni offshore - Greenpeace : “Decisione storica - l’Italia segua l’esempio” : Il governo della Nuova Zelanda ha deciso oggi di vietare ogni Nuova attività di prospezione offshore per gli idrocarburi. Secondo Greenpeace, “si tratta di una vittoria storica per la protezione dei mari e del clima che arriva dopo sette anni di crescente opposizione dell’opinione pubblica. Dopo Belize, Costa Rica e Francia, la Nuova Zelanda è il quarto Paese a muoversi in tal senso. vietando le prospezioni per gas e petrolio, la ...

Nuova Zelanda : premier - un giorno diventeremo repubblica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russia vs USA - caso Skripal/ Espulsioni a raffica di diplomatici russi : il curioso caso della Nuova Zelanda... : caso Skripal, scontro russia vs Usa, Regno Unito e Europa. Anche l'Italia caccia due diplomatici russi: Lavrov, "ricatti di Trump per convincere espulsione diplomatici"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:44:00 GMT)

Anche la Nuova Zelanda voleva espellere delle spie russe - ma non ne ha trovate : :( The post Anche la Nuova Zelanda voleva espellere delle spie russe, ma non ne ha trovate appeared first on Il Post.

Nuova Zelanda - occupazione nuovo requisito per decisioni Banca Centrale : "L'importanza della politica monetaria come strumento per sostenere l'economia reale si è evoluta e sarà riconosciuta dalla legge neozelandese aggiungendo i risultati dell'occupazione e la stabilità ...

Nuova Zelanda - occupazione nuovo requisito per decisioni Banca Centrale : "L'importanza della politica monetaria come strumento per sostenere l'economia reale si è evoluta e sarà riconosciuta dalla legge neozelandese aggiungendo i risultati dell'occupazione e la stabilità ...

Nuova Zelanda - quando il rugby si fonde col calcio : convocato il figlio di Kirwan! : John Kirwan infatti è stato uno dei pilastri degli All Blacks a cavallo fra gli anni '80 e '90 con 62 presenze con un primo e un terzo posto in Coppa del Mondo.

Dieci dollari al giorno a chi va a lavoro in bici - l’idea di un’azienda in Nuova Zelanda : Dieci dollari al giorno a chi va a lavoro in bici, l’idea di un’azienda in Nuova Zelanda L’idea di un’agenzia pubblicitaria di Christchurch per migliorare la salute dei propri dipendenti e abbassare il livello di dipendenza dalle auto. I dipendenti potranno ricevere fino a Dieci dollari al giorno in più sullo stipendio.Continua a leggere L’idea […] L'articolo Dieci dollari al giorno a chi va a lavoro in bici, l’idea di ...

Nuova Zelanda - 10 dollari al giorno a chi va al lavoro in bici - : L'idea di un'agenzia pubblicitaria di Christchurch per migliorare la salute dei propri dipendenti e abbassare il livello di dipendenza dall'automobile

Nuova Zelanda svela 'attentato nascosto' alla regina dell'81 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Rugby - All Blacks da record : impatto da 145 milioni sul Pil della Nuova Zelanda : All Blacks da record per il turismo della Nuova Zelanda. La serie contro i British and Irish Lions ha infatti avuto un impatto importante per il territorio. Nel 2017, la Federazione neozelandese di Rugby ha infatti annunciato di avere avuto ricavi per 257 milioni di dollari neozelandesi (150 milioni di dollari), contro i 162 (96 […] L'articolo Rugby, All Blacks da record: impatto da 145 milioni sul Pil della Nuova Zelanda è stato ...