Nuova Lexus ES | la berlina super hi-tech

Al debutto la Nuova Es - tutta la Lexus che c è" : L'occasione è d'oro: è l'inaugurazione della prima luxury lounge aeroportuale Lexus - la prima del mondo - pronta a raccontare una storia di stile, design, prestazioni e successi. Pensata per molti ...

Il 25/04/2018 verrà svelata la Nuova Lexus ES - e arriverà in Europa : Prende forma una nuova visione del lusso, come recita la frase che accompagna il video che preannuncia l’arrivo della nuova berlina di Lexus . E’ ormai imminente l’arrivo della nuova generazione della berlina di gamma media della Lexus nei mercati di tutto il mondo. arriverà anche in Europa , una vera novità. Lexus fino ad oggi ci ha abituato principalmente a vetture di gamma alta e principalmente bellissimi Suv, rifiniti come ...

Lexus ES - la prima immagine della Nuova berlina di lusso made in Japan : Verrà presentata la prossima settimana al salone dell’auto di Pechino, che aprirà i battenti il 25 aprile. Ma alla Lexus, brand di lusso del gruppo Toyota, hanno deciso di svelarne le forme in anticipo con una prima foto inedita che vi proponiamo. Da cui si può intuire un’evoluzione stilistica in senso più sportivo, o se non altro dinamico, rispetto al modello attualmente in vendita. Che non significa, immaginiamo, rinunciare alle ...