Nord Italia | traffico di droga Maxi-operazione a Milano | banda sgominata | 23 arresti

Gli italiani non esistono E siamo più diversi tra Est e Ovest che tra Nord e Sud : La penisola dal punto di vista genetico è divisa da una linea che separa più Est da Ovest che Nord da Sud. L’unica che fa storia a sé è la Sardegna

Sciopero Trenitalia e TreNord maggio 2018 : calendario date dello stop Video : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero di #Trenitalia e #Trenord nel mese di maggio. A re il calendario con le date in cui si fermera' il personale delle due societa' operanti nel settore dei treni. L'ultima protesta nel settore ferroviario risale allo scorso 18 aprile, quando ad incrociare le braccia furono i dipendenti dell'azienda Mercitalia Rail nella regione Liguria. Il prossimo mese sara' caratterizzato da numerose agitazioni sindacali, tra ...

Meteo Italia LIVE : caldo estivo al Nord - forti temporali pomeridiani in Sicilia : 1/16 ...

Meteo Italia - super caldo al Centro/Nord : record di Aprile stravolti in Toscana e Liguria [DATI] : caldo record in queste ore sull’Italia. Ieri, Venerdì 19 Aprile 2018, tra le stazioni ufficiali della rete Meteorologica dell’Aeronautica Militare e dell’ENAV, la temperatura più alta è stata quella di Trento con +29,9°C. Ma le Regioni con gli scarti più clamorosi rispetto alla media del periodo sono state Liguria e Toscana, con valori di 13°C superiori alla norma. Alcune stazioni Meteorologiche hanno stravolto i precedenti ...

Caldo record - incredibile bolla di calore sull’Italia - temperature shock : superati i +30°C al Nord [DATI] : 1/10 ...

Previsioni Meteo - la bolla di ”super caldo” infiamma anche l’Italia : oltre +30°C al Centro/Nord nel weekend - è già estate : 1/15 ...

Concorsi USL - ASL e Comuni d'Italia : da Nord a Sud Isole comprese maggio 2018 Video : Eccoci con nuovi aggiornamenti relativi al mondo del lavoro [Video]. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati ulteriori bandi di concorso pubblico, per conto di numerose U.S.L., A.S.L. e Comuni d'Italia, per l'assunzione di personale esperto, da assegnare in varie localita' italiane. Scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso a maggio 2018 L'A.S.L. NA 1 di Napoli in Campania ha attivato una mobilita' intra regionale e ...

Concorsi USL - ASL e Comuni d'Italia : da Nord a Sud Isole comprese maggio 2018 : Eccoci con nuovi aggiornamenti relativi al mondo del lavoro. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati ulteriori bandi di concorso pubblico, per conto di numerose U.S.L., A.S.L. e Comuni d'Italia, per l'assunzione di personale esperto, da assegnare in varie località italiane. Scopriamo di che cosa si tratta. ...Continua a leggere

Meteo - Italia capovolta : caldo record al Nord - pioggia al Sud : ROMA - Benvenute maniche corte e scarpe aperte. In Italia e in gran parte d'Europa è arrivato, come già era stato preventivato , il super anticiclone Apollo, un'ondata di caldo che, non a caso, prende ...

Liguria - la grande bellezza della regione con il record di condoni nel Nord Italia : Dal suo debutto, 33 anni fa, le richieste di sanatoria per le costruzioni abusive sono state decine di migliaia in Liguria, quasi 50mila a Genova

METEO - CALDO ANOMALO IN ITALIA/ Previsioni : al Nord è quasi estate - temperature fino a 30 gradi : METEO, CALDO ANOMALO per aprile, come se a luglio ci fossero 40°: Milano, Torino e Trento le città più bollenti. E' arrivata l'estate sulla nostra penisola, con temperature sopra la media(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:56:00 GMT)

Meteo Italia LIVE : nubifragi pomeridiani al Sud e caldo estivo al Nord - Mantova vola a +29°C [DATI] : 1/4 ...

Ciaone al Nord - il primo governo d'Italia senza la parte produttiva d'Italia : , E qui non si vuole affermare, nemmeno un po', che avere un ministro dell'Economia e uno dello Sviluppo salviniani sarebbe meglio, . Tuttavia, sarebbe la prima volta nella storia repubblicana che, ...

Esce in Italia 'Il Mondo è Pieno di Cretini?' : un caso editoriale in Nord Europa : 'Il Mondo è Pieno di cretini? O sei tu che non riesci a farti capire?' di Thomas Erikson è stato un caso editoriale da 1 milione di copie vendute in Svezia, Novergia e Finlandia. Ora, il libro uscirà in ...