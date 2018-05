Noi | io | i due Pd di Martina e Renzi

Salvini dà il due di picche a Di Maio e Pd : "Ora andiamo a governare Noi" : Le prime parole da presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, esponente triestino della Lega, le pronuncia anche guardando a Roma. "Spero che quanto accaduto qui agevoli anche a Roma una scelta che rispecchi il voto dei cittadini che hanno confermato, o addirittura accentuato, il risultato del 4 marzo". Dalle urne è, infatti, uscito nuovamente vincitore il centrodestra unito. Un risultato schiacciante che, tra le altre cose, ha ...

Calori : 'Speranze ridotte al lumicino - ma Noi daremo il massimo nelle prossime due gare' : La squadra di Scienza gioca con un 3-4-1-2 molto elastico e con Sounas che si muove costantemente dietro le punte e potrebbe rappresentare un pericolo per noi, dovremo essere bravi ad arginarlo e ...

Liverpool - i due tifosi della Roma rinviati a giudizio/ “Non siamo stati Noi” - i giallorossi negano : Liverpool, i due tifosi della Roma rinviati a giudizio: “Non siamo stati noi”. Gli ultras giallorossi negano qualsiasi responsabilità nei confronti del povero tifoso dei Reds ferito(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:58:00 GMT)

Gemma e Giorgio ballano insieme al Maurizio Costanzo Show : “Noi due…” : Gemma e Giorgio ballano insieme al Maurizio Costanzo Show 2018 Questa settimana al Maurizio Costanzo Show 2018 c’è una super sorpresa. Quale? Gemma e Giorgio ballano insieme sulle note di una famosa canzone d’amore. E’ quanto verrà trasmesso da Mediaset nel corso della quinta puntata. Si tratta del nuovo appuntamento che andrà in onda a […] L'articolo Gemma e Giorgio ballano insieme al Maurizio Costanzo Show: “Noi ...

Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio : Due dirigenti del movimento Noi con Salvini sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio. sono l’ex deputato regionale Salvino Caputo e suo fratello Mario, candidato non eletto di “Noi con Salvini” alle ultime elezioni regionali. Un’altra The post Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio appeared first on Il Post.

Sicilia - compravendita di voti : due arresti in 'Noi con Salvini' : Roma, 4 apr. , askanews, Dodici episodi di compravendita di voti in cambio di promesse di posti di lavoro o altre utilità. È quanto avrebbe dimostrato la Procura di Termini Imerese, nelle indagini che ...

Palermo - “posti di lavoro in cambio di voti” : ai domiciliari due rappresentanti di Noi con Salvini in Sicilia : L’ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento “Noi con Salvini” durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni ...

Brindisi - gli under 30 a due mesi dal voto : “Dopo sindaci arrestati e commissari - ora tocca a Noi. Ecco le proposte - ascoltateci” : Hanno tutti meno di 30 anni ma nella loro vita hanno già visto tre sindaci arrestati. Il primo, poi assolto, negli anni Novanta, il secondo nel 2003 e l’ultimo poco più di due anni fa. E poi l’amministrazione nata dopo il commissariamento, mandata a casa da dimissioni in blocco dopo neanche un anno di immobilismo. Una situazione unica quella di Brindisi, che ha spinto i giovani a ritrovarsi per chiedere spazio, per avere voce in ...

«Gozzano - a Noi due» Gabrielloni è pronto : Alessandro Gabrielloni, due doppiette in quattro giorni non è roba poi così comune, indipendentemente dall'avversario. E il suo exploit sembra aver portato benefìci a tutti nel Como... Adesso l'...

Benji e Fede da Cattelan/ Siamo solo Noise : i due difendono le loro fan : Benji e Fede ospiti a EPCC di Alessandro Cattelan presentano il loro nuovo album Siamo solo Noise, nel quale evidenziano la propria crescita personale e musicale.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'Nelle due partite meritavamo Noi. Ora testa alla Juve' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale persa dai suoi ai rigori contro il Milan . meritavamo NOI - 'Il Milan ha fatto due ottime gare. P robabilmente nell'arco delle due partite avremmo meritato noi di ...

Walk–man - il robot umaNoide alto quasi due metri in azione : Walk–man è il robot umanoide messo a punto dall’IIT, l’Istituto italiano di tecnologia di Genova; progettato per intervenire in casi di emergenze e disastri naturali, il robot è stato messo alla prova in laboratorio, dove è stato riprodotto un ambiente fittizio, e ha assolto i quattro compiti specifici richiesti dal test: aprire e attraversare una porta per entrare nella zona; localizzare una valvola di tipo industriale e chiuderla, ...

On Demand di Benji e Fede con Shade - in arrivo il duetto che anticipa l'album Siamo Solo Noise : l'album sarà disponibile in versione fisica in tutti i negozi di dischi, in formato digitale su iTunes e in streaming sulle piattaforme online. Il nuovo album di Benji e Fede è stato anticipato dal ...