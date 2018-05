Niente spiegazioni | Fico sceglie l' omerta

iltempo

: Niente spiegazioni #Fico sceglie l'omertà - tempoweb : Niente spiegazioni #Fico sceglie l'omertà - Karen55003312 : @Dicotomica02 @TgLa7 Nella trasmissione non ha detto niente in specifico, ha detto che dato certi atteggiamenti, po… - IlVica9 : L’aria di Roma fa male a salah non ci so spiegazioni, stasera non riesce a fare niente -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Abbiamo ben chiaro, da queste parti, il solco tra pubblico e privato. E pero c'e una cosa che in questa vicenda di 'lf' non torna. E cioe: perche il Presidente della Camera non chiarisce? Perche ...