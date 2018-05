New York | accelera Frontier Communications

A New York i taxi si colorano di azzurro Tiffany : Reed Krakoff, direttore artistico della Maison dice che a ispirarlo è stato proprio il personaggio di Audrey Hepburn, amatissimo in tutto il mondo, e il suo modo di vivere la città di New York. E ...

Una New York tutta color Blue Tiffany : La statua della Libertà, Central Park, L’Empire State Building, gli inconfondibili taxi gialli e, perché no, la leggendaria boutique Tiffany & Co. sulla Quinta Strada di fronte alle cui vetrine si incantava l’alter ego cinematografico di Audrey Hepburn. Capita ora che due di questi simboli per eccellenza della Grande Mela si contamino vistosamente, in una sorprendente operazione che stupirà i tanti turisti che affollano anche in ...

Gli scatti del giovane (Stanley) Kubrick in mostra al Museum of the City of New York : Se guardando "2001 Odissea nello Spazio" o "Shining", "Eyes Wide Shut" o "Barry Lindon", vi siete domandati il segreto di quelle scene - soggetto al centro - magistralmente simmetriche, la risposta sta in alcuni scatti, quelli del giovane Kubrick. Ancor prima della macchina da presa, ad allenare l'occhio del futuro regista fu l'obiettivo 165 mm di una Graflex, portata al collo per il Bronx in compagnia di un grande intuito. Lo stesso che il ...

Da Como al New York Times : Una serie di circostanze fortuite, di quelle che invadono la nostra vita di tutti i giorni. E un filo che le tiene insieme: il dono di don Giussani, da Como al NYT. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 05:59:00 GMT)FACEBOOK/ La "vittoria" di Zuckerberg (e della solitudine), di R. ManiscalcoLa grande pestilenza degli Usa, DI R. MANISCALCOLa grande pestilenza degli Usa, di R. Maniscalco

Matt McGorry de Le Regole del Delitto Perfetto arrestato a New York con gli attivisti di Black Lives Matter : Matt McGorry de Le Regole del Delitto Perfetto ha pagato caro il suo impegno sociale: la polizia newyorchese ha riferito che l'attore è stato arrestato durante una protesta del movimento Black Lives Matter a Manhattan. L'interprete di Asher in How to Get Away with Murder, la serie ABC in cui recita al fianco del premio Oscar Viola Davis, stava marciando con il gruppo di attivisti NYC Shut It Down, nella zona di Harlem a New York la notte del ...

New York : la bioplastica per giocattoli Minerv Supertoys protagonista alla “BioPlastics : Biobased Re-Invention of Plastics” : Bio-on e ITALERI parteciperanno a “BioPlastics: Biobased Re-Invention of Plastics”, uno dei più importanti eventi a livello globale sui biopolimeri, che si terrà a New York dal 25 al 27 giugno 2018, e vedrà la partecipazione di importanti aziende internazionali come PepsiCo e Procter & Gamble; e prestigiosi istituti di ricerca come il Fraunhofer Institute. Bio-on e ITALERI illusteranno i risultati raggiunti con la bioplastica Minerv ...

L'omaggio della metropolitana di New York a David Bowie : Omaggio a David Bowie. Spotify, la popolare piattaforma di streaming musicale, e il Brooklyn Museum di New York hanno trasformato la stazione della fermata di Broadway Lafayette , Lower Manhattan, in un piccolo memoriale dell'artista scomparso nel gennaio del ...

15 MINUTI-FOLLIA OMICIDA A New YORK/ Su Iris il film con Robert De Niro (oggi - 2 maggio 2018) : 15 minuti - Follia OMICIDA a New YORK, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Robert De Niro e Charlize Theron, alla regia John Herzfeld. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:30:00 GMT)

