Nell’Europa di Juncker austerità e populismo vanno a braccetto

(Di giovedì 3 maggio 2018) La proposta della Commissione europea sul prossimo "quadro finanziario pluriennale" presentata ieri a Bruxelles ha generato molto allarme e ha prodotto una sequela di proiezioni sui tagli che ne potrebbero derivare. Al di là dei tanti numeri, il significato politico di questo importante documento di politica economica presentato daè uno solo.La "coesione" non sarà più una politica autonoma di investimento e di crescita, ma un fondo al servizio di altre politiche, da usare anche come deterrente per costringere gli stati membri a rispettare le regole di bilancio.Il documento mira a raddoppiare le risorse per il contrasto all'immigrazione, per la difesa e la sicurezza a danno dei territori, del contrasto ai cambiamenti climatici, alle disuguaglianze, alla disoccupazione e del finanziamento di opere pubbliche. Con questa impostazione, a prevalere ...