Nel suo ultimo trimestre Tesla ha superato le aspettative degli analisti | ma continua a

Georges Méliès e il suo Viaggio Nella Luna : Fu regista e illusionista, considerato tra gli inventori del cinema: Google lo ricorda oggi con il suo primo doodle in realtà virtuale

Facebook sbarca Nel mercato dei siti di incontri e annuncia il suo Tinder : Facebook sbarca nel mercato dei siti di incontri e annuncia il suo Tinder A darne l'annuncio è stato Mark Zuckerberg: "L'intenzione è costruire relazioni autentiche e durevoli, non solo per una notte"

Donna perde borsello Nel suo locale - lui ingaggia due sub per riprovarlo e adotta il ladro : La storia di grande generosità e altruismo di un barista per il quale ritrovare il borsello della Donna si è trasformata in una vera e propria missione, coronata anche dall'aver aiutato una persona in difficoltà.

Nel 2015 Trump si è scritto il suo certificato medico : Il suo ex medico personale ha detto che «Mi ha dettato l'intera lettera»

"Non lo metto tutto…". Grande Fratello a luci rosse. Nella casa siamo arrivati a questo. Non si rende conto delle telecamere e fa il suo 'show'… : L'ultima puntata del Grande Fratello è stata seguitissima da tutti: numero da capogiro che fanno gonfiare il petto a Barbara D'Urso. Forse perché la produzione aveva chiesto a tutti i concorrenti di fare la valigia? Forse per via di tutta la polemica sollevata intorno a Baye Dame (e altri ragazzi della casa) che aveva bullizzato l'ultima arrivata Aida Nizar? Il pubblico aveva chiesto che fossero presi provvedimenti nei riguardi di chi aveva

Picchia l'allenatore che ha fatto uscire suo figlio Nel torneo di calcio dei bambini di 10 anni : È successo in provincia di Arezzo. Per calmare il padre del baby giocatore sono dovuti intervenire i carabinieri

Inter-Juventus - Orsato sotto vigilanza Nel suo paese : tensione altissima : Inter-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara valida per il campionato di Serie A, molto difficile per Orsato, gli errori dell’arbitro hanno condizionato la partita e la corsa scudetto, in particolar modo l’espulsione di Vecino ed i mancati provvedimenti nei confronti di Pjanic. Ore di tensione nel paese di Orsato, Recoaro, ecco il commento del orriere di Verona: “Gli Orsati di Recoaro sono tanti, ben difesi ...

Scuola - monetine in classe contro il prof : insegnante denuncia i suoi studenti Nel Cremonese : Sospensione e azione legale contro i responsabili. Lo sfogo del docente: "Non si può pensare di fare lezione in questo modo"

Balotelli potrebbe lasciare la Francia : una big italiana Nel suo futuro? Video : Nonostante la mancata convocazione nella Nazionale di Gigi Di Biagio, l'ultima stagione di Mario #Balotelli in Francia è stata, senza ombra di dubbio, più che positiva. L'attaccante classe 1990, infatti, ha messo a segno ventitrè reti, collezionando una serie di prestazioni che hanno ricordato le sue prime promettenti annate nel calcio professionistico. Ora, però, Supermario è in scadenza di contratto con il Nizza e a giugno, quasi sicuramente,

Tragedia a Sant'Antimo : muore Nel giorno del suo compleanno : S ant'Antimo è sotto choc per il dramma avvenuto oggi in via Cimabue, dove un uomo di 53 anni è morto nel giorno del suo compleanno . Inutili i soccorsi prontamente giunti sul posto, non c'è stato

NFL - si avvera il sogno di Shaquem Griffin : Nella NFL senza una mano - e Nella squadra di suo fratello - : In America le chiamano "feel good stories", storie col lieto fine che fanno commuovere ed emozionare, ma c'è molto di più oltre a questo: scegliendo al quinto giro del Draft , con la chiamata n°141 ...

Al Bano e Romina Power tornano insieme? / "Il pubblico cerca Nel suo cantante preferito anche la favola - ma.." : Al Bano e Romina Power tornano insieme? Un'amica fraterna di lui smorza l'entusiasmo degli estimatori mentre Jolanda Carrisi fa una particolarissima richiesta…

"I suoi ultimi 10 minuti - cosa ho fatto col nostro Alfie". Lo strazio terribile Nelle parole del padre che fino all'ultimo ha provato a salvargli la vita : "Il mio gladiatore ha posato lo scudo e ha aperto le sue ali alle 2.30". Alfie Evans, il piccolo affetto da una malattia incurabile e ricoverato da oltre un anno all'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool, è morto. A darne l'annuncio in un post pubblicato stamane su Facebook è Thomas, padre del bimbo di 23 mesi al centro di una lunga battaglia. "Sono assolutamente distrutto – scriveva ancora