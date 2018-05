Nel Pd ha vinto Renzi | no a governi con Lega o M5

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato Nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

Il felice - il vinto e il cattivo. 8 colpi di scena avvenuti Nelle ultime 24 ore : 1) La Lega ha stravinto in Friuli. Il suo candidato ha ottenuto il 57% dei voti. Il partito ben il 35%. Quasi tre volte il risultato dell’alleato Forza Italia (12%) e del Movimento 5 Stelle (11,7%). 2) Renzi ha fatto saltare il tavolo con il M5S. Ospite di Che tempo che fa, ha detto chiaramente che non crede a un accordo con i grillini. Tradotto: visto che controlla la maggioranza della direzione e dei parlamentari, farà di tutto per sabotarlo. ...

Judo - Europei 2018 : un solo incontro vinto dagli italiani Nell’ultima giornata a Tel Aviv. Azzurri penalizzati dal tabellone : Si chiude senza squilli di tromba per l’Italia l’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Un solo incontro vinto e quatro sconfitte al primo turno per i cinque italiani in gara oggi nelle categorie di peso che hanno concluso il programma di una competizione che nei giorni scorsi ha regalato agli Azzurri la gioia per l’argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg e per il bronzo di Antonio ...

Siria - crepe Nell'alleanza Usa-Francia. Macron : "Ho convinto Trump a restare a lungo". La Casa Bianca : "Non è vero" : ...

La Nazionale di calcio femminile ha vinto 2-1 contro il Belgio Nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 : La Nazionale italiana di calcio femminile ha battuto 2-1 il Belgio nella terzultima partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2019, giocata stasera a Ferrara. L’Italia è andata in svantaggio al 37mo minuto del primo tempo ma è riuscita a pareggiare dopo The post La Nazionale di calcio femminile ha vinto 2-1 contro il Belgio nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 appeared first on Il Post.

La storia di un prof Nella banlieue che ha convinto pubblico e critica : Un'immersione totale nel mondo dell'istruzione francese, per ricordare quanto sia importante la funzione dell'insegnamento in una società multietnica. Dopo il gran successo di pubblico e critica ...

Politica - comincia a trapelare un certo nervosismo in chi ha vinto le elezioni. Salvini-Di Maio - o si “sposano” o saranno delle comparse Nel nuovo Governo : Il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella non è stato sufficiente per affidare l’incarico a formare il nuovo

Gratta e Vinci 100X - vinto un milione di euro Nel Milanese : Colpo di fortuna in Lombardia, precisamente a Cormano , Milano , , dove è stata realizzata una Vincita di un milione di euro grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci 100X . Estrazioni di Lotto e ...

Sci freestyle - Silvia Bertagna Nella storia! Ha vinto la Coppa del Mondo di Big Air - prima volta leggendaria : Silvia Bertagna ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Big Air, disciplina di sci freestyle (non olimpica)! L’azzurra, grazie al secondo posto ottenuto nell’ultima tappa a Quebec City (Canada), è riuscita a sopravanzare in classifica la svizzera Giulia Tanno per soli due punti e a trionfare (solo tre prove in calendario). Un risultato davvero incredibile per la 31enne che in carriera aveva vinto soltanto la tappa di Moenchengladbach nel ...

DIRETTA MILANO SANREMO 2018 - HA VINTO VINCENZO NIBALI/ 'Non so nemmeno io cosa ho fatto : sono Nella storia' : DIRETTA MILANO SANREMO 2018: info tv e streaming video, percorso e vincitore. Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.

Barcellona - Valverde : 'La Roma? Ha vinto 3-0 col Chelsea e ha eliminato l'Atletico Nel girone' : All'indomani del sorteggio di Nyon che ha visto la Roma prossima avversaria del Barcellona, l'allenatore della squadra blaugrana Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della ...

Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang Nello slalom speciale Nella categoria “visually impaired” : Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang nello slalom speciale nella categoria “visually impaired”, arrivando davanti alla coppia slovacca formata da Jakub Krako e Branislav Brozman e a quella russa di Valery Redkozubov e The post Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang nello slalom speciale nella categoria ...