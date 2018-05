' Ndrangheta | blitz antidroga al Nord | 25 arresti

‘Ndrangheta - arrestato latitante “pericoloso” della cosca Pesce. Il blitz dei Cacciatori e l’arresto del narcotrafficante : I carabinieri hanno arrestato in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro Vincenzo Di Marte, di 37 anni, indicato come elemento di spicco della cosca “Pesce” della ‘ndrangheta. Di Marte era latitante dal giugno 2015 quando si era sottratto ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura Distrettuale, perché ritenuto responsabile di associazione per delinquere ...