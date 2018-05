NaturistBnB | nasce il portale web per la prenotazione di case vacanze per “naturisti”

laragnatelanews

(Di giovedì 3 maggio 2018) Vivere in contatto con l’ambiente naturale nel rispetto degli altri esseri umani, degli animali e dell’ambiente ma anche seguire un’alimentazione sana composta da cibi genuini sono tra i principi fondamentali del movimento naturista, spesso confuso con la definizione di nudismo, ma che in realtà tiene in considerazione molti altri aspetti della vita quotidiana. Di certo può non essere semplice seguire questo stile di vita, soprattutto quando si decide di organizzare una vacanza e si è costretti a scegliere con cura i luoghi in cui trascorrere del tempo, cosa non sempre semplice. Devono aver pensato questo i due fondatori di, una piattaforma che sotto molti aspetti ricorda il più celebre AirBnb. Come si intuisce dal nome, si tratta di una piattaforma pensata appositamente per ladi stanze ovacanza destinate esclusivamente ai ...