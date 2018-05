Nascondere Ultimo Accesso Facebook | Come Fare

Morte Frizzi - l’addio di Rita Dalla Chiesa. Lo strazio amici e colleghi per l’ultimo saluto a Fabrizio all’ospedale Sant’Andrea. Un dolore immenso che non si può Nascondere : La televisione italiana è in lutto: Fabrizio Frizzi è morto. Lo storico conduttore è venuto a mancare per un’emorragia cerebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Lo scorso febbraio aveva compiuto 60 anni. Lascia la moglie Carlotta Mantovan e la piccola Stella di 5 anni. Fabrizio Frizzi aveva avuto un malore a ottobre 2017: ebbe un’ischemia durante la registrazione di una puntata de L’eredità e rimase per diverso tempo ricoverato al Policlinico ...