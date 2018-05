Napoli | universitaria con sindrome di Down si laurea in Scienza Politiche con 110 e lode

La Casa di Carta dalla rapina alla protesta universitaria - a Napoli il flash mob contro il “caro tasse” (video) : La Casa di Carta continua a suscitare tentativi di emulazione più o meno simbolici in giro per il mondo: se qualche settimana fa c'era stata una rapina ad un bancomat in Cile, con rapinatori travestiti come i personaggi della serie Netflix, a Napoli è andato in scena un flash mob con cui gli studenti della Federico II hanno protestato per i rincari delle tasse universitarie. Prendendo spunto dalla serie cult di Netflix appena rinnovata per ...