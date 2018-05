Napoli-Juventus | continua la furia di De Magistris | “hanno deciso di farci perdere lo

Napoli - protesta anti-Juventus : pronti striscioni e cori contro gli arbitri : Situazione sempre più delicata dopo la gara di campionato tra Inter e Juventus, i tifosi del Napoli si sono scatenati dopo l’arbitraggio di Orsato che ha favorito i bianconeri e condizionato sia la gara contro i nerazzurri che la corsa scudetto. I supporter azzurri non ci stanno e hanno intenzione di alzare la voce. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’ in occasione della gara contro il Torino previsti allo stadio 50mila tifosi, ...

Il Napoli punge la Juventus - nel mirino gli ‘aiutini’ arbitrali al club bianconero : Non si placa la rabbia in casa Napoli dopo le polemiche per gli episodi in occasione della gara di campionato tra Inter e Juventus e per gli errori arbitrali dell’arbitro Orsato, in particolar modo sull’espulsione di Vecino e sul mancato rosso a Pjanic. Napoli si è sentita derubata, impotente, e dal profilo ufficiale Instagram del club è arrivata una frecciatina nei confronti dei rivali bianconeri: “dopo la partita, ho chiamato ...

Serie A - date e orari di anticipi e posticipi della 37giornata : Juventus e Napoli in contemporanea : Soltanto tre giornate al termine del campionato, in attesa dei verdetti definitivi continua la corsa delle squadre impegnati ad inseguire i rispettivi obiettivi. Nell'ultimo turno l'importante strappo ...

Serie A - Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli domenica 13 maggio alle 20.45 : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea, domenica 13 maggio alle 20.45: lo ha deciso la Lega Serie A, che ha definito anticipi e posticipi della 37ª giornata di campionato, la ...

Napoli - la frecciata di Maurizio Sarri su Juventus e arbitri : 'Finirà anche quello che vediamo in Italia' : 'Nella vita tutto finisce'. Maurizio Sarri , dopo la sconfitta 0-3 del suo Napoli in casa con la Fiorentina che scrive, probabilmente, la parola fine sul sogno scudetto, parla della Juventus ma la ...

'Juventus-Napoli? La città ha festeggiato come se avesse vinto lo scudetto' : 1 di 2 Successiva TORINO - ' Sono deluso. A Milano è cambiato tutto in pochi minuti e con la vittoria della Juve il Napoli ha preso una botta in testa, poi a Firenze dopo il rosso di Koulibaly ne ha ...

Juventus-Napoli - la corsa scudetto non è chiusa : i 5 motivi per cui Sarri può ancora ribaltare ogni pronostico : La 35^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo ed in particolar modo per la corsa scudetto. Tra mille polemiche la Juventus ha ottenuto il successo nella trasferta contro l’Inter, errori grossolani da parte dell’arbitro Orsato che ha condizionato nettamente l’andamento dell’incontro, mazzata mentale per gli azzurri che hanno dovuto fare i conti con la sconfitta sul ...

Juventus e Netflix - l'accordo che fa saltare lo scudetto al Napoli - : Una volta fuori dalla Champions League , vera grande priorità per il colosso dello streaming di vendere il prodotto al resto del mondo , ricordiamo infatti che la serie è trasmessa anche negli altri ...

Juventus-Napoli - calendario a confronto : altre tre partite per la volata scudetto : Corsa scudetto: questione di giorni prima dell'aritmetico settimo sigillo bianconero o tutto può ancora accadere in questo bellissimo e lunghissimo campionato? La parola, come sempre, spetterà al ...

Juventus-Napoli - questione di ‘cartellini’ : quando le decisioni arbitrali decidono i campionati : La 35^ giornata ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato, nella serata di ieri successo da parte della Juventus tra mille polemiche contro l’Inter, Orsato ‘protagonista’ di scelte che hanno condizionato la partita, espulsione eccessiva per Vecino, graziato in più di un’occasione Pjanic, due pesi e due misure tra i calciatore bianconeri e quelli nerazzurri. Adesso Juventus a +4 sul Napoli dopo la ...

Fiorentina Napoli 3 a 0. Gli uomini di Sarri crollano al Franchi e la Juventus torna a +4 : Il Napoli si arrende. Nella gara in cui per restare attaccati al sogno scudetto bisognava solo vincere, la squadra di Sarri incassa invece il pesante ko in casa della Fiorentina: una sconfitta, per 3-0, che porta a 4 i punti di distanza dalla vetta, e a tre giornate dalla fine l'impresa si fa davvero difficile.Una gara stregata quella al Franchi, perché all'8' il Napoli si ritrova in dieci per l'espulsione di Koulibaly, proprio l'eroe del ...

La Fiorentina non si scansa : secco 3-0 al Napoli. La Juventus gongola : Il Napoli di Maurizio Sarri cade malamente sul campo della Fiorentina di Stefano Pioli e dice addio, con ogni probabilità, ad ogni possibilità di poter vincere il Tricolore. Gli azzurri hanno perso per 3-0 al Franchi frutto della doppietta di Giovanni Simeone che con un gol nel primo tempo e due nella ripresa ha deciso la partita. La gara è stata pesantemente condizionata dall'espulsione di Koulibaly all'8', grazie al Var, per un fallo da ultimo ...