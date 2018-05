Napoli | il futuro di Koulibaly legato a Sarri

Calciomercato - Napoli su Ancelotti : De Laurentiis progetta il futuro : Napoli - Dopo Emery, Fonseca, Conte ed il ritorno di Benitez, ieri è emersa un'indiscrezione-bomba: Carlo Ancelotti . Ha allenato e vinto con Real Madrid, Psg, Chelsea e Bayern Monaco, tre giorni fa ...

Napoli col rischio di perdere Sarri e tanti big : futuro nebuloso : Il Napoli va in pezzi? Le indiscrezioni di mercato non mancano, anzi abbondano a partire da domenica scena, ovvero dalla sconfitta netta sul campo della Fiorentina che ha compromesso la corsa verso lo scudetto di Hamsik e compagni. Sarri, in assenza di un progetto chiaro per il futuro, sarebbe pronto ad andar via, scegliendo persino la strada delle dimissioni per liberarsi dalla clausola rescissoria che accompagna il suo contratto....Continua a ...

Napoli-Sarri - il futuro è adesso : Napoli-Sarri, il futuro è adesso A Napoli oggi è già domani e domani è già il giorno delle decisioni. Cosa farà Maurizio Sarri? Avrà ancora la forza e la voglia di riprovarci dopo una stagione così intensa, difficile e, alla fine, chiusa senza vittorie? Tutte domande dalla risposta affatto scontata e che nei prossimi giorni, […]

Fiorentina - Antognoni : 'Il futuro di Badelj? Dipende da lui. Col Napoli...' : Giancarlo Antognoni , club manager della Fiorentina, prima del match contro il Napoli è intervenuto a Premium Sport : 'Sappiamo di giocare contro una grande squadra, bisogna andare oltre i nostri limiti. Il Napoli sarà agguerrito, punterà alla vittoria. Sarà una partita bella, tra due squadre a cui piace ...

Juventus - Allegri non vuole distrazioni : "Crotone più decisiva che contro il Napoli. Futuro? Pensiamo a vincere" : Bianconeri a caccia dei tre punti a Crotone per affrontare con serenità il faccia a faccia con il Napoli che nel fine settimana può ipotecare il 7° scudetto di fila. Ciò che più conta alla vigilia ...

Ingegneri per l’auto del futuro : nasce a Napoli la Kineton Academy : Oggi un’automobile incorpora molto più potere computazionale di quanto ne disponesse la Nasa per inviare astronauti sulla Luna nel 1969. Tra macchine a guida autonoma e interfacce sempre più naturali per far dialogare l”’intelligenza” dell’autoveicolo e quella dell’autista, gli Ingegneri specializzati nel settore automobilistico sono i testimoni più diretti della rivoluzione 4.0. Una trasformazione che ...

Milan-Napoli - probabili formazioni. Reina sfida il suo futuro : Riflettori puntati sul portiere spagnolo, che da luglio sarà un nuovo giocatore dei rossoneri, contro cui ha sempre disputato grandi prove: ne sa qualcosa Balotelli, a cui parò il primo rigore in ...

Giampaolo : “io al Napoli? Non prevedo il futuro” : “Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo”. L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo si esprime così sul suo futuro professionale. “Nel calcio le cose cambiano di settimana in settimana. Io sono felice di stare alla Sampdoria, è una società affascinante. Per il resto staremo a ...

Napoli - Sarri fa chiarezza sul futuro : “Resterò solo se sarò riuscirò a dare il 101%…” : Napoli, Sarri- E’ un Napoli sereno e determinato, un po’ come il suo allenatore che ieri sera è stato premiato con il premio Maestrelli a Montecatini Terme. Sarri ha colto l’occasione per analizzare la lotta scudetto e alcuni indiscrezioni sul suo prossimo futuro. “RESTERO’ SOLAMENTE SE…” Sarri ha elogiato Napoli e tutti i suoi tifosi: “Mi […] L'articolo Napoli, Sarri fa chiarezza sul futuro: ...

Sarri : 'Napoli mi stordisce. Futuro? Devo avere le mie certezze' : Maurizio Sarri , allenatore del Napoli , ha parlato al Corriere dello Sport, a margine del premio Maestrelli ricevuto a Montecatini Terme. Ecco alcuni passaggi importanti: Due punti sono tanti o sono pochi? 'Vista la media di chi sta in testa, ed è la Juventus, ...

Napoli-Genoa : sfida tra Reina e Perin - tra presente e futuro : Napoli-Genoa è una sfida avvincente dove si intrecciano motivi di mercato e di scudetto. Sul fronte calciomercato Pepe Reina si ritroverà di fronte il suo probabile successore, Mattia Perin. L’accordo sottoscritto tra il numero uno spagnolo e il Milan ha chiuso la sua esperienza napoletana anche se fino a fine maggio dovrà aiutare i compagni a compiere l’impresa del controsorpasso. Giuntoli guarda, invece, al giovane quale ideale ...