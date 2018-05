Napoli | Hamsik saluta Reina | ' Ci mancherai | in bocca al lupo per la nuova avventura' Il

Da Hamsik nel presepe a Koulibaly «insensibile» : 10 motivi (semiseri) per cui il Napoli può vincere lo Scudetto : «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione». Si alza forte il grido dei tifosi partenopei che, a quattro giornate dalla fine della Serie A, provano a spingere i loro beniamini verso un clamoroso sorpasso sulla Juventus. O meglio, clamoroso fino a qualche settimana fa: oggi infatti, dopo aver battuto la capolista bianconera nello scontro diretto di domenica scorsa ed essersi portati ad un solo punto di distanza in classifica, gli azzurri ...

Napoli - ora il pericolo si chiama euforia. Hamsik : ''Vincerle tutte e sperare'' : Napoli - La festa dei tifosi è andata avanti quasi fino all'alba, sull'onda del boato che aveva attraversato la città con inaudita potenza, nell'attimo magico del gol segnato da Kalidou Koulibaly all'...

Juventus- Napoli - Allegri con Dybala - Sarri con Hamsik e Mertens : Una Torino quasi estiva , raggiunti i 28 gradi di massima nel pomeriggio, fa da cornice alla partita dell'anno in Serie A, che può valere lo scudetto 2017/18. Ennesimo "tutto esaurito" allo Stadium, ...

Probabili formazioni / Juventus Napoli : Zielinski insidia Hamsik. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Napoli : Diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per la sfida scudetto di Serie A. Le scelte di Allegri e Sarri(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Che fine ha fatto? Da Savoldi a Hamsik - da Maradona a Platini : c'è Juve- Napoli : ... J, , Juliano , N, , Altafini , J, Franco Causio: è stato dirigente sportivo e team manager in varie squadre, tra le quali l'Udinese, e voce tecnica nelle telecronache per Sky Sport. Ha aperto un ...

Napoli - Hamsik : 'Grande personalità - ora pensiamo alla Juventus' : 'Ieri sera abbiamo respirato un po', già da questa mattina siamo concentrati sulla partita con la Juve. Sarà un incontro molto importante che influenzerà in modo significativo la fine della stagione'. ...

Napoli - Hamsik non molla : 'Ci sono ancora 18 punti da assegnare' : 'Lotta scudetto? È ancora aperta. Fino alla fine del campionato ci sono in gioco ancora 18 punti . E lotteremo fino alla fine'. È il giudizio del capitano del Napoli , Marek Hamsik espresso sul proprio ...

Napoli - Hamsik ci crede ancora : "Scudetto? Lotteremo fino alla fine" : Il Napoli di Maurizio Sarri non è riuscito a sfondare in casa del Milan di Gennaro Gattuso e ora i punti da recuperare dalla Juventus di Allegri diventano 6. Per gli azzurri si fa dura poter ...