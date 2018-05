Napoli | fine di un ciclo | quasi tutti i titolari verranno ceduti se Sarri va via

Juve-Napoli - quante rimonte : nel 1990 azzurri a -1 a 4 giornate dalla fine : Entrambe sanno come rimontare, ma sono state anche scavalcate al foto-finish. Nella storia del campionato di Serie A, Juve e Napoli sono riuscite a ottenere scudetti all'ultimo respiro, ma anche a ...

Serie A Vignola : «Juventus-Napoli? Sarà un bellissimo duello sino alla fine» : TORINO - "Impresa scudetto del Napoli ? Ha sicuramente compiuto una grossa impresa che nessuno poteva immaginare, visti anche i precedenti e di fronte alla Juve che in questi mesi ha galoppato tanto. ...

Juventus-Napoli 0-1 - il gol di Koulibaly a un minuto dalla fine riapre il campionato : Un gol di Koulibaly all’89′ riapre la corsa allo Scudetto. Il Napoli di Maurizio Sarri batte la Juventus a Torino. Minimo lo scarto grazie alla rete di testa del difensore centrale a un minuto dalla fine. Gli sviluppi di un calcio d’angolo decidono dunque la 34esima giornata di Serie A. Quando mancano quattro partite alla fine, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno solo un punto di vantaggio sui napoletani. La Juventus, però, ...

Live Juventus-Napoli : fine primo tempo 0-0 - si resta sul risultato di partenza Video : Domenica sera all'Allianz Stadium, andra' in scena #Juventus-Napoli, big match della 34^ giornata del campionato di Serie A. Una partita che alla luce dei risultati maturati nel turno infrasettimanale [Video]di mercoledì, potrebbe rivelarsi fondamentale per l'entusiasmante lotta scudetto a cui le due squadre hanno dato vita. Si tratta dunque, di un match da non perdere per nulla al mondo. Diamo subito uno sguardo alle informazioni per re in tv ...

Che fine ha fatto? Da Savoldi a Hamsik - da Maradona a Platini : c'è Juve-Napoli : ... J, , Juliano , N, , Altafini , J, Franco Causio: è stato dirigente sportivo e team manager in varie squadre, tra le quali l'Udinese, e voce tecnica nelle telecronache per Sky Sport. Ha aperto un ...

Juventus-Napoli - Allegri/ “Non firmo per il pari - ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…” : Juventus-Napoli, parla Allegri: “Non firmo per il pari, ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…”. Il commento del Conte Max in vista della supersfida di domenica sera(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:13:00 GMT)

Napoli - Hamsik ci crede ancora : "Scudetto? Lotteremo fino alla fine" : Il Napoli di Maurizio Sarri non è riuscito a sfondare in casa del Milan di Gennaro Gattuso e ora i punti da recuperare dalla Juventus di Allegri diventano 6. Per gli azzurri si fa dura poter ...

Diretta / Napoli Biella (risultato live 50-78) streaming video e tv : fine 30'! (basket A2 Ovest) : Diretta Napoli Biella, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaBarbuto. La Eurotrend si prepara ai playoff, ma può ancora migliorare la sua posizione finale(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Serie A Ambrosini : «Scudetto? Il Napoli merita di lottare fino alla fine» : La Bundesliga ha un dittatore come la nostra Serie A, però la Germania è campione del mondo e le nazionali giovanili primeggiano. Dove sta la vera differenza? ' C'è un divario nell'organizzazione, ...

Napoli : spari in piazza Capuana - proiettile si conficca in una finestra al quarto piano : Un proiettile è stato rinvenuto, ieri sera, conficcato nella finestra di una abitazione al quarto piano di un edificio in piazza Capuana. L'allarme è partito dai residenti, che intorno alle 23 hanno ...

Napoli - i fischi del San Paolo abbattono Insigne : niente festa a fine gara… : Napoli, I fischi DEL SAN Paolo- Una vittoria raggiunta nei minuti finali e sogno scudetto ancora vivo in casa Napoli. Resta una sola nota stonata nel pomeriggio partenopeo: Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano, fischiato durante il match di ieri, al momento del pareggio di Milik, ha puntato il dito contro i tifosi zittendoli. Un gesto che […] L'articolo Napoli, i fischi del San Paolo abbattono Insigne: niente festa a fine ...

A Napoli turista precipita dalla finestra di un bed and breakfast e muore : Un turista lituano ha perso la vita verosimilmente cadendo dalla finestra di un bed and breakfast di Largo Donnaregina, a Napoli, dove alloggiava insieme con altri connazionali. L'uomo, che aveva 31 anni, si è schiantato in un terrazzo sottostante, di proprietà di un privato, che stamattina ha trovato il corpo e lanciato l'allarme.Pare che il turista e i suoi amici abbiano fatto uso di alcolici, ieri sera. Poi tutti sono andati a ...

Allegri : 'Sarà Juve-Napoli fino alla fine' : Ha margini di miglioramento importanti ed e' destinato a essere fra i grandi del mondo. Deve concentrarsi sul finale di stagione, dobbiamo avere l'ambizione di affrontare i piu' forti come il Real e ...

DIRETTA/ Rieti Napoli (risultato finale 86-64) streaming video e tv : fine gara! (basket A2 Ovest) : DIRETTA Rieti Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2 26^ giornata, continua il calvario partenopeo (oggi 25 marzo 2018)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:29:00 GMT)