Napoli | dopo undici anni Hamsik sarà cittadino onorario

QUALIANO : 37ENNE SI BARRICA IN CASA DOPO AVER UCCISO LA MADRE/ Napoli - ha sparato in aria dalla casa : QUALIANO, 37ENNE uccide la MADRE e si BARRICA in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:45:00 GMT)

Dopo Sarri il Napoli prenderà uno tra questi grandi nomi come nuovo allenatore? : Il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A ha detto veramente molto su quello che potrebbe essere il verdetto finale di questa entusiasmante stagione. Il Napoli di Maurizio Sarri infatti, per arrivare alla vittoria dello scudetto, dovrà sperare in una serie di combinazioni positive che ad oggi difficilmente sembra potrebbero concretizzarsi. Nel frattempo, proprio per questo motivo, si continua a pensare anche al futuro e a cercare di ...

Marolda : 'Tutto il Napoli guardava Inter-Juve : dopo il gol di Higuain...' : Il giornalista del Corriere dello Sport Marolda , intervenuto a Canale 21, ha rivelato un retroscena relativo alla serata di sabato: 'Il Napoli ha guardato la partita tra Inter e Juve in tv in sala in ritiro. Quando la Juve ha vinto i ...

Dopo la Cina il Pascale di Napoli apre le frontiere alla Russia : Dopo la Cina il Pascale di Napoli apre le frontiere alla Russia. L'Istituto dei tumori di Napoli ha siglato un accordo con il Ministero della Salute della Federazione Russa per dare il via a corsi di ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

Juventus - Pjanic : 'Delusione e rabbia dopo Napoli - ma siamo i più forti' : MILANO - ' È stata una partita incredibile, abbiamo gestito male il secondo tempo e non so perché. Ma in generale abbiamo fatto una grande prova di carattere. Questi sono 3 punti importantissimi per ...

Le prime parole di Napolitano dopo l'intervento : "Voglio tornare a camminare" : Prosegue il recupero di Giorgio Napolitano dopo l'intervento al cuore di martedì scorso. Il presidente emerito rivolgendosi allo staff medico che segue il decorso post-operatorio avrebbe detto: 'Non ...

Juventus - Allegri/ “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...” : Juventus, Allegri: “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...”. L'allenatore chiede equilibrio e cuore in vista del derby d'Italia con l'Inter. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Napolitano - la polizia postale scandaglia il web dopo gli insulti al presidente emerito : Gli uffici della polizia postale si sono già "attivati nei termini di legge" in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della Repubblica Giorgio...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Cori ultrà dopo il ko col Napoli : "Ora fuori i **". Buffon - Dybala... : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:29:00 GMT)

Giorgio Napolitano operato d'urgenza dopo un malore : intervento al cuore "andato molto bene" : Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d'urgenza presso l'ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Tensione dopo la rabbia di Allegri post Juve-Napoli : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:38:00 GMT)