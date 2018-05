Napoli | ancora furti di pneumatici al Rione Alto | ' Dov' è la sicurezza?'

Violamania : parlate ancora? Il Napoli a Firenze non ha visto palla! All'italiana... : Tutto il mondo aveva gli occhi su Fiorentina-Napoli che, all'italiana, è subito diventata fonte di ulteriori screzi : perde la Juventus in Champions League, subito c'è un caso arbitrale; viene ...

Napoli - ancora furti di pneomatici al Rione Alto : 'Dov'è la sicurezza?' : ancora furti di pneumatici ed ancora a Napoli nei quartieri 'alti' della città. Questa volta il raid - consumatosi nel corso della notte - è avvenuto in via Fragnito a pochi passi dalla fermata Rione ...

Vinicio : «Ancora una volta la Juve ?ha rubato lo scudetto al Napoli» : Luis Vinicio non ci sta. Ancora l?ennesima ingiustizia secondo l?allenatore che già ai tempi in cui guidava il Napoli aveva visto la Juventus strappargli il tricolore:...

Juventus-Napoli - la corsa scudetto non è chiusa : i 5 motivi per cui Sarri può ancora ribaltare ogni pronostico : La 35^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo ed in particolar modo per la corsa scudetto. Tra mille polemiche la Juventus ha ottenuto il successo nella trasferta contro l’Inter, errori grossolani da parte dell’arbitro Orsato che ha condizionato nettamente l’andamento dell’incontro, mazzata mentale per gli azzurri che hanno dovuto fare i conti con la sconfitta sul ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Fiorentina Napoli : Ghoulam ancora out. Ultime novità live e quote (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Napoli: le quote e le Ultime novità live sugil schieramenti delle due squadre. Sarri al completo e con i soliti undici, Pioli ritrova Sportiello e Pezzella(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:32:00 GMT)

Napoli - la grande beffa di Higuain : ancora lui rovina la festa azzurra : Decide Higuain il derby d'Italia con un colpo di testa all'89', circa due minuti dopo il sudato 2-2 segnato da Cuadrado. Proprio lui torna a spezzare i cuori azzurri , già pronti a festeggiare: dopo ...

I medici : Napolitano migliora ancora - ha anche mangiato : Roma, 27 apr. , askanews, Le condizioni del presidente Giorgio Napolitano sono 'in progressivo miglioramento'. A meno di tre giorni dall'intervento d'urgenza eseguito per un aneurisma aortico ...

Napolitano : Musumeci - ancora in terapia intensiva - ridotto farmaci : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo ridotto i farmaci”, il presidente emerito Giorgio Napolitano “accenna a svegliarsi. E’ ancora in terapia intensiva, ma il quadro è buono” e il ricovero nel reparto “è nella norma” dopo un intervento come quello al quale è stato sottoposto. Lo spiega Francesco Musumeci, il professore del San Camillo che ha operato il Presidente emerito Giorgio Napolitano.Musumeci ...

Napoli - Sarri alla squadra : 'Per lo scudetto è ancora durissima' : ... ' Andiamo a Firenze con lo stesso spirito che ci ha animati nello scontro diretto ', questo il succo delle sue parole sull'impegno coi viola, secondo La Gazzetta dello Sport .

VIDEO / Juventus Napoli (0-1) : highlights e gol. Cuadrado d'orgoglio : siamo ancora davanti noi (Serie A) : VIDEO Juventus Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:58:00 GMT)

Napoli - conto alla rovescia per la Juve : Mertens ancora preferito a Milik : Napoli - Il conto alla rovescia si assottiglia e di conseguenze aumenta l'attesa, con la febbre per la partita scudetto contro la Juventus che inizia a dilagare in città. Oltre tremila tifosi si sono ...

Napoli - ancora un turista rapinato : via orologio da 10mila euro a un giapponese : Un turista giapponese è stato scippato, ieri sera a Napoli, nei pressi di un hotel del quartiere Vicaria dove alloggia per una vacanza: l'uomo è stato avvicinato da due persone che gli hanno strappato ...

Napoli - Hamsik non molla : 'Ci sono ancora 18 punti da assegnare' : 'Lotta scudetto? È ancora aperta. Fino alla fine del campionato ci sono in gioco ancora 18 punti. E lotteremo fino alla fine'. È il giudizio del capitano del Napoli, Marek Hamsik espresso sul proprio ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto? E' ancora possibile» : Napoli - "Ieri siamo stati i più pericolosi, abbiamo avuto una grande chance contro il Milan, peccato solo aver perso due punti" . Marek Hamsik , capitano del Napoli , ha fatto il punto della ...