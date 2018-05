Napoli | 37enne uccide la madre e si barrica in casa

QUALIANO : 37ENNE SI BARRICA IN CASA DOPO AVER UCCISO LA MADRE/ Napoli - ha sparato in aria dalla casa : QUALIANO, 37ENNE uccide la MADRE e si BARRICA in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:45:00 GMT)

Napoli - 37enne uccide la madre a fucilate e si barrica in casa : Un 37enne con problemi psichici ha ucciso la madre a colpi di fucile e poi si è barricato in casa a Qualiano , in provincia di Napoli . I carabinieri stanno trattando con l'uomo per cercare di farlo ...

