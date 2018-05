MotoGP tv | GP Spagna 2018 | su che canale vedere prove | qualifiche e gara? Tutti gli orari

MotoGP 2018 - verso il GP di Spagna. Marc Marquez infinito : dieci anni da record : Rivedendo le immagini del 2008 fa impressione la crescita, anche nel fisico, di quel minuto ragazzino di 15 anni. Dal Gran Premio di Spagna in poi la scalata del 93 fu costante: alla terza gara ...

MotoGP 2018 - orari e come vedere il GP di Spagna : Durante le gare delle tre categorie, il Match center dell'App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna e la cronaca scritta in real time. Tutta la programmazione Sky in diretta GIOVEDÌ 3 MAGGIO ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : la rinascita di Andrea Iannone. Serve continuità per convincere la Suzuki : Nel Luna Park di Austin (Stati Uniti), Andrea Iannone è tornato ad assaporare un podio che mancava da diverso tempo alla propria “tavola“. Il centauro di Vasto, terzo nel round iridato di MotoGP in Texas, è parso finalmente consistente sulla sua Suzuki e, reduce da una stagione molto difficile, questo risultato è da annotare. Certo, non basta per cancellare tutte le difficoltà incontrate da “The Maniac” in ...

MotoGP in tv - su che canale vedere il GP di Spagna? Le dirette e le differite su SKY e TV8 : Dal 4 al 6 maggio il Circus del Motomondiale si esibirà nella prima tappa europea in calendario. Si arriva a Jerez de la Frontera e su uno dei tracciati più tradizionali si rinnova la sfida nella classe regina. Marc Marquez, Daniel Pedrosa, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo vorranno animare la scena nell’appuntamento di casa mentre Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso sorprendere. In particolare il “Dottore” ama questo circuito e ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Jorge Lorenzo - il tempo stringe. Segnali di vita o addio probabile con la Ducati : Venerdì prenderà il via ufficiale il Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez de la Frontera e, in contemporanea, Jorge Lorenzo compirà 31 anni. I motivi per festeggiare per il maiorchino, tuttavia, sono davvero pochi. Il suo secondo anno in casa Ducati sembra proseguire in maniera addirittura rispetto al già grigio 2017. Tutti gli indizi porterebbero ad un inevitabile divorzio a fine campionato, ma il numero 99 deve comunque provare a ...

MotoGP - GP Spagna. Da Rossi a Lorenzo - quante esultanze pazze a Jerez : Jerez de la Frontera da giovedì 4 maggio si chiamerà Circuito Angel Nieto in ricordo del 12+1 volte campione del mondo, la leggenda spagnola della moto scomparso lo scorso anno in un incidente. Anche questo contribuirà a rendere il tracciato andaluso ancora più immortale. Nella sua poco più che trentennale ...

MotoGP - GP Spagna. Il fascino dell'ultima emozionante curva 13 a Jerez : Quando la vedi ti chiedi come mai non abbiano disegnato tutti i circuiti con un'ultima curva come quella di Jerez, la famosa 13. Si arriva da due curve a destra piuttosto veloci, poi c'è questo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso e una Ducati che fatica a progredire come vorrebbe. Serve la svolta per il Mondiale : Il Circus del MotoMondiale torna protagonista nel prossimo weekend sul tracciato spagnolo di Jerez de la Frontera, primo appuntamento europeo in calendario. Dopo il dominio assoluto di Marc Marquez ad Austin, in Texas (Stati Uniti), la classe regina guarda al round andaluso con curiosità vista la situazione di classifica molto incerta. Guida la graduatoria iridata, infatti, Andrea Dovizioso, sulla Ducati, con un punto di vantaggio su Marquez e 5 ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Valentino Rossi - le piste europee per il cambio di marcia. I progressi della Yamaha lasciano ben sperare : Il Motomondiale sbarca in Europa e Valentino Rossi, a -17 da Andrea Dovizioso nella classifica mondiale, è chiamato al cambio di marcia. Non è stato un inizio di stagione ideale. Se a Losail il Dottore era riuscito a chiudere sul podio, al terzo posto, illudendo di poter ritornare prepotentemente nella lotta per il titolo, in Argentina e Stati Uniti sono arrivati un un 19° e un 4° posto. Sul piazzamento di Termas de Rio Hondo influisce ...

MotoGP - GP Spagna. Arriva Jerez in un Mondiale tutto da scoprire : In terra Andalusa il 5 volte campione del mondo è sempre andato forte, con 3 vittorie in MotoGP , l'ultima nel 2016, ma anche 8 podi, terzo valore per Jerez dietro ai 12 di Rossi ed ai 10 di Pedrosa. ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez senza punti deboli. E la Honda va forte in tutte le condizioni. Può ‘ammazzare’ il Mondiale? : Il Gran Premio delle Americhe 2018 della MotoGP ci ha confermato diversi aspetti. In primis che Marc Marquez sul Circuit of the Americas è praticamente imbattibile (ha sempre vinto e centrato la pole position nelle sei occasioni nelle quali ha corso nella classe regina) in secondo luogo che lo spagnolo anche quest’anno è il grande favorito alla vittoria finale. Il catalano, infatti, punta deciso al quinto titolo negli ultimi sei anni, e ha ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Spagna. Nove vittorie per il Dottore - ma il 10° posto dello scorso anno è da cancellare : La MotoGP sbarca in Europa e per Valentino Rossi l’obiettivo è quello di cambiare marcia per non perdere contatto dalla lotta iridata tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez. La pista di Jerez sarà teatro del quarto appuntamento: una pista parecchio favorevole al Dottore, che qui ha ottenuto il maggior numero di vittorie tra i piloti in attività. I successi di Rossi sulla pista andalusa sono Nove. Due di questi, risalgono alle prime stagioni. ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : si riparte con Andrea Dovizioso davanti a tutti. Ma il vero favorito è Marc Marquez… : La MotoGP sbarca in Europa per il suo primo Gran Premio nel “vecchio continente” con la classica tappa spagnola di Jerez de la Frontera. Casa di Marc Marquez e Maverick Vinales, dunque, rispettivamente secondo e terzo della classifica generale. Due piloti giovani ed arrembanti, ma davanti a tutti, seppur per un misero punticino, c’è ancora il nostro Andrea Dovizioso. Bottino risicato o bicchiere mezzo pieno? Visto ...

MotoGP GP Spagna. Jerez - l'importanza di partire davanti : ... Rossi, Capirossi e Stoner, e dal 2013 unico baluardo allo strapotere iberico è stato il solito nove volte campione del mondo di Tavullia. Cosa è successo nelle ultime tre gare disputate a Jerez 2017 ...