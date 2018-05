MotoGP | Test Jerez 2018 | data | programma | orari e come seguirli in tempo reale

MotoGP - due giorni di test con la Ducati al Mugello per Michele Pirro : TORINO - Michele Pirro e il Ducati test Team hanno appena concluso due giorni di prove sul circuito del Mugello. Gli obiettivi? Raccogliere informazioni importanti per la Desmosedici GP 2018 e per il ...

MotoGP - la formichina Andrea Dovizioso. In testa al Mondiale - ma serve un cambio di marcia per infastidire Marquez : Andrea Dovizioso si è confermato in testa al Mondiale MotoGP anche al termine del GP delle Americhe concluso al quinto posto. Il forlivese conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha letteralmente dominato sul circuito di Austin (sesta vittoria consecutiva su questo circuito) riscattandosi alla grande dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati sta facendo un po’ la formichina: dopo la fantastica vittoria in ...

MotoGP - GP Austin : vince Marquez - 2° Vinales - 3° Iannone. 4° Rossi. Dovizioso in testa al mondiale : Austin, trionfo di Marquez: le prime 10 posizioni 1 M. Marquez 41:52.002 2 M. VI'ALES 3.560 3 A. IANNONE 6.704 4 V. ROSSI 9.587 5 A. Dovizioso 13.570 6 J. ZARCO 14.231 7 D. PEDROSA 18.201 8 T. RABAT ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso in testa - +1 su Marc Marquez. Valentino Rossi attardato : Andrea Dovizioso si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 al termine del GP delle Americhe. Il forlivese della Ducati, quinto ad Austin, conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha dominato sul circuito texano. Maverick Vinales insegue a cinque punti, Valentino Rossi è invece attardato di 17 lunghezze. Classifica Mondiale MotoGP 2018: # PILOTA PUNTI 1. Andrea Dovizioso 46 2. Marc ...

CLASSIFICA MotoGP / Il Mondiale Piloti : Dovizioso torna in testa! Sale anche Rossi (Gp Americhe 2018 - Austin) : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti dopo il Gp Americhe 2018 ad Austin: vince Marc Marquez, ma in testa c'è Andrea Dovizioso con un punto sullo spagnolo, Valentino Rossi è settimo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:35:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Americhe 2018 in DIRETTA : warm-up. Aggiornamenti in tempo reale. Valentino Rossi e Dovizioso - ultimi test prima della gara : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. La classe regina scende in pista ad Austin per l’ultima messa a punto, i piloti avranno a disposizione venti minuti per settare definitivamente le proprie moto in vista della gara che scatterà nella serata italiana. Si preannuncia una giornata davvero incandescente sul tracciato del Texas, i centauri regaleranno grandi ...

MotoGP in Argentina – la gara in diretta : Miller in testa - penalità per Marquez : L'articolo MotoGp in Argentina – la gara in diretta: Miller in testa, penalità per Marquez proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso ultimo - Valentino Rossi settimo : Marc Marquez ha siglato il miglior tempo nel secondo turno di prove libere valide per il GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha fatto registrare un notevole 1:39.395, rifilando così 4 decimi di distacco a Cal Crutchlow e addirittura 9 a Tito Rabat. Tutti gli altri rivali sono sprofondati oltre il secondo di distacco: Andrea Iannone quarto davanti a Dani Pedrosa, Maverick Vinales e Valentino Rossi. ...

MotoGP - team Honda a Jerez per i test privati : TORINO - Passate le emozioni del Gran Premio in Qatar, il primo della stagione, alcuni team della classe regina sono già pronti per tornare a girare in Andalusia per alcuni test privati sul Circuito ...

MotoGP Qatar - Vinales : «Nei test invernali abbiamo sbagliato tutto» : LOSAIL - L'anno scorso era in pole e vinse la gara, quest'anno si deve accontentare di partire da dodicesimo nella griglia di partenza. Maverick Vinales ripercorre tutti i problemi di questo inizio ...

MotoGP - Iannone - grip... che grattacapo! Andrea valuta le differenze coi test : 'siamo più veloci' : Andrea Iannone dopo le Fp1 e le Fp2 del venerdì in Qatar commenta la sua prestazione sul circuito di Losail: ecco le parole del pilota della Suzuki Andrea Iannone in vista del primo Gran Premio della ...

MotoGP Qatar - nelle prime libere Dovizioso in testa davanti a Rossi : Dietro i due italiani c'è il campione del mondo Marc Marquez con la Honda. Appena giù dal podio virtuale Andrea Iannone, che conferma i progressi della Suzuki su questo tracciato. La seconda Ducati ...