MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP di Spagna

MotoGP Andrea Dovizioso - GP Argentina 2018 : “Confortanti le risposte avute in Qatar. Sono fiducioso per questo weekend” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend del GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso ha risposto alle domande di rito dei giornalisti presenti. Il forlivese ha fatto il punto della situazione, presentandosi a questo round in vetta al campionato, dopo il successo di Losail (Qatar): “Dopo il bel campionato scorso, essersi confermati nel primo appuntamento è stato ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : Andrea Dovizioso e la Ducati a Losail. A caccia di risposte per il sogno Mondiale : Tutto pronto per gli ultimi Test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Dal 1° al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. In casa Ducati la situazione è contraddittoria. Andrea Dovizioso è in grande confidenza con ...