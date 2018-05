Morto in casa con un'inquietante scritta sul petto - per la fidanzata 'un gioco' : A trovarlo Morto nella sua camera da letto martedì mattina è stata la madre. Era preoccupata perché a mezzogiorno passato Giuseppe De Vito Piscicelli, 23 anni, non si era ancora alzato e dalla stanza proveniva un silenzio sinistro. In quella camera da letto in un'abitazione di via di villa Grazioli, posta nell'elegante quartiere romano dei Parioli, è accaduto qualcosa di molto strano. Oltre a scoprire che il figlio si era addormentato per ...

