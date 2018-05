Morti in corsia | procura di Busto Arsizio indaga su un nuovo caso sospetto

Morti sospette in corsia. L'infermiera killer condannata a 30 anni : Adesso che la loro storia d'amore e di delirio è finita sotto processo, L'infermiera e il suo medico si sono divisi. Lei, a quanto pare, lo ama ancora; lui invece si sente fregato e tradito, e nella ...

Morti in corsia Saronno - 30 anni all'infermiera. A giudizio il medico : Morti in corsia Saronno, 30 anni all'infermiera. A giudizio il medico Laura Taroni è stata condannata col rito abbreviato per il duplice omicidio del marito e della madre , che ostacolavano la relazione col medico Leonardo Cazzaniga. Il dottore andrà a giudizio per il concorso in questi due delitti e per altri 9 decessi sospetti in ...

Saronno - Morti in corsia : medico e amante-infermiera a giudizio per 9 omicidi : Leonardo Cazzaniga, medico ed ex direttore del pronto soccorso di Saronno , Varese, , è stato rinviato a giudizio dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio , Varese, per nove morti in corsia e per l'...

Morti in corsia a Saronno - Laura Taroni condannata a 30 anni : L'infermiera è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio del marito e della suocera in concorso con l'amante e medico Leonardo Cazzaniga. Quest'ultimo è stato rinviato a giudizio, inopltre, per 9 Morti in corsia e per la morte del suocero della Taroni

Morti in corsia - l’infermiera Laura Taroni condannata a 30 anni in abbreviato : È stata condanna a 30 anni, con il rito abbreviato, l’infermiera Laura Taroni dell’ospedale di Saronno accusata di avere ucciso il marito e la madre, Massimo Guerra e Maria Rita Clerici, insieme al medico Leonardo Cazzaniga, per sbarazzarsi dei famigliari che osteggiavano la loro relazione extraconiugale. L’accusa aveva chiesto trent’anni per la donna. L'articolo Morti in corsia, l’infermiera Laura Taroni condannata a 30 ...