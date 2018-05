Morte Pamela | intercettazione choc | «Innocent mi telefonò e chiese se volevo stuprarla»

Due mesi dopo la Morte di Pamela - restano ancora tanti misteri da chiarire : A due mesi esatti dall'omicidio di Pamela Mastropietro, avvenuto il 30 gennaio scorso a Macerata, ci sono ancora dubbi sul ruolo effettivamente svolto dai tre nigeriani finiti finora nell'inchiesta: uno - Innocent Oseghale - indagato per omicidio volontario e detenuto a Marino del Tronto (Ascoli Piceno) per i reati di vilipendio e occultamento di cadavere; gli altri due - Desmond Lucky e Awelima Lucky - detenuti a Montacuto (Ancona) ...

Pamela Mastropietro/ Il tossicologico esclude la Morte per overdose (Quarto Grado) : Pamela Mastropietro non è morta per un'overdose da eroina. A confermarlo il tossicologico. La comunità Pars si sarebbe potuta opporre alla sua uscita? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 05:55:00 GMT)

Pamela Mastropietro - esclusa Morte per overdose : trovate tracce di morfina : Sono state trovate tracce di morfina in vari organi del corpo di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa, fatta a pezzi a Macerata. È una delle indiscrezioni che trapelano sul contenuto della relazione preliminare del tossicologo Rino Froldi, perito della Procura di Macerata, depositata oggi. Secondo Froldi, la presenza diffusa della morfina dimostra che Pamela ha assunto eroina (che si “deteriora” in morfina base), ma che ...

“Vi dico come è morta Pamela”. Il racconto dei sui ultimi istanti di vita. Le parole choc di Innocent Oseghale - il ragazzo nigeriano fermato per la Morte di Pamela e detenuto ad Ancona : “Pamela è morta per aver assunto eroina”. Lo ha affermato Innocent Oseghale, il nigeriano in carcere per la morte di Pamela Mastropietro. Lo ha ribadito oggi insieme all’avv. Umberto Gramenzi che ha affiancato il collega Simone Matraxia nella sua difesa. In un incontro durato circa due ore nel carcere di Ascoli Piceno dove è detenuto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di vilipendio, ...

Morte Pamela - genitori : 'Qualcosa è successo nella comunità di recupero' : La mamma con l'ex marito si chiedono cosa sia successo che ha fatto scattare la fuga della diciottenne romana. 'Vomitava da giorni e stava male tanto da costringerla a fuggire' -