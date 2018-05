Mordicchia una pellicina vicino all’unghia e rischia la vita Una storia choc che lascia

caffeinamagazine

: RT @monelgdrway: @dylangdrway non si tratta di questo, si tratta che se sei educato, lo sei sempre ci sono modi e modi per dire le cose, m… - Maliagdrway : RT @monelgdrway: @dylangdrway non si tratta di questo, si tratta che se sei educato, lo sei sempre ci sono modi e modi per dire le cose, m… - monelgdrway : @dylangdrway non si tratta di questo, si tratta che se sei educato, lo sei sempre ci sono modi e modi per dire le… - DonatoCapotorto : RT @OCCHI_RANDAGI: Una banda di delinquenti, un'associazione a delinquere.... Nuvola, Mordicchia...ops....Piuma e Papolla vi augurano buon… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Lo facciamo tutti, quando non abbiamo le mani a posto come vorremmo: quellache spunta dal dito la mangiucchiamo e ci togliamo il pensiero. Beh, dopo aver letto questauna cosa è certa: non accadrà mai più. Sembra normale mordersi le pellicine intorno alle unghie, innocuo. Ma innocuo non è. Sappiate che si puòre anche la. Cosa? Esatto. È quello che è successo a un papà di 28 anni che, proprio per il vizio di mangiarsi le pellicine delle mani, ha avuto una forte infezione e se l’è vista brutta. Protagonista di questa assurdaè Luke Hanoman, padre di due bambini, originario di Birkdale, a Southport, che, appunto, aveva strappato una. Dopo “l’intervento”, la parte era diventata molto rossa ma Luke non si era preoccupato troppo. Pensava fosse normale. Nel frattempo i giorni passavano e il suo dito diventava sempre più gonfio e ...