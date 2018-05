Monito UE all' Italia | sforzi strutturali pari a zero MEF | conti in linea | apprezzati a

Monito della Commissione Ue all’Italia : Tiene la crescita (+1,5%), calano debito e disoccupazione. Rinviato l’esame sui conti del 2018, ma in autunno servirà un intervento deciso sulla Finanziaria

Iran il Monito di Guterres 'Rischio di guerra se Trump si ritira dall accordo sul nucleare' : L'Iran si impegnò a ridurre drasticamente il numero delle macchine usate per arricchire l'uranio in cambio della riduzione delle sanzioni che per anni hanno bloccato l'economia del Paese. L'Agenzia ...

Pensioni - il nuovo Monito in arrivo dall'UE e le proiezioni per il 2020-2040 Video : Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo rapporto redatto dalla Commissione Europea in merita al sistema Pensionistico italiano [Video]. Un comparto che per i tecnici internazionali svolge adeguatamente la necessita' di mantenimento del reddito, ma che risulta inadeguato contro la poverta'. Il monito dei tecnici internazionali si concentra soprattutto per la situazione a rischio con cui dovranno confrontarsi i futuri assegni e per chi si ...

Inter-Juve - continua lo scandalo Orsato : fallo killer di Pjanic - già amMonito non viene espulso! : Si sta giocando la gara di campionato tra Inter e Juventus, scandalo in occasione della gara di San Siro. Juventus in vantaggio con Douglas Costa, poi espulsione inventata di Vecino. Pjanic rischia inizialmente l’espulsione, poi il pareggio da parte di Icardi, qualche minuto dopo intervento killer del bosniaco, già ammonito non viene espulso, intervento che poteva essere considerato da rosso diretto. Poi l’autogol di Barzagli, ...

Allerta meteo Lombardia : attivato il Monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Visto l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e temporali forti, dalla serata di oggi 28 aprile e fino al primo mattino di lunedì 30 aprile, il Comune di Milano ha disposto dalla mezzanotte l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà avviato anche il monitoraggio dei livelli idrometrici dei ...

Milano. ContaCase Monitora la riqualificazione degli alloggi popolari sfitti : Si chiama ContaCase. E’ il counter digitale che monitora l’avanzamento del Piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti, da oggi

Sardegna : un radar meteo all’avanguardia per Monitorare il rischio pioggia e temporali : “Il Sistema regionale di Protezione civile si è dotato di uno strumento all’avanguardia che segna, dopo vent’anni, il passaggio alla nuova tecnologia. La Sardegna ha da oggi un radar meteorologico di ultima generazione, la più avanzata in Italia, e di grande importanza per il monitoraggio in caso di rischio idraulico o idrogeologico per precipitazioni intense“. L’ha detto questa mattina l’assessora della Difesa dell’Ambiente della ...

Allerta meteo Lombardia : rischio idraulico - attivato il Monitoraggio del Seveso : Il centro meteo regionale della Lombardia ha diramato un avviso di criticità per rischio idraulico, per questo è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli del fiume Seveso in città. Il Coc è attivo dalle ore 12 di oggi presso il Centro di via Drago del Comune di Milano al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza e Allertare in caso di necessità le squadre di Protezione Civile, Polizia Locale, ...

Milan - Bonucci amMonito all'arbitro : 'Non vedeva l'ora 'sto figlio di...' : ROMA - Bonucci non giocherà contro il Napoli . Per questo motivo, il difensore si è scagliato contro Pairetto dopo il cartellino giallo ricevuto durante la partita contro il Sassuolo. Le telecamere ...

Ue - Monito all'Italia : 'Essenziale che rispetti il target di bilancio' : La Commissione europea 'ritiene fondamentale che l'Italia si attenga ai target fiscali, riduzione deficit e debito, per Italia è importantissimo'. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, ...

Salvini "via sanzioni alla Russia - danno a nostra economia"/ Governo M5s-Lega : Monito Ispi - "saremmo isolati" : Salvini: 'se al Governo, via le sanzioni alla Russia'. monito Ispi su Lega-M5s, 'saremmo isolati in Ue'. Parla Di Maio prima del vertice di domani.

