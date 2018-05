Mondiale Club e Nations global | due nuovi tornei da 20 miliardi

FIFA del Lupo : il nuovo Mondiale per Club spacca in due il calcio virtuale : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Fifa 18 : ecco i qualificati alla Fifa eClub World Cup - il Mondiale per club! : Si sono disputate nello scorso weekend le qualificazioni online per la Fifa eClub World Cup, il mondiale per club di Fifa 18, altro torneo che mette in palio alcuni posti per i play off di qualificazione alla FeWC, play off che si disputeranno nel prossimo mese di giugno. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK A differenza di […] L'articolo Fifa 18: ecco i qualificati alla Fifa eClub World Cup, il mondiale per club! proviene da I Migliori di Fifa.

Prince of FIFA : show al Mondiale per club - la qualificazione dipende da un gol : Non c'è solo il Mondiale per giocatori singoli, il mondo del calcio virtuale ha confermato un altro appuntamento prestigioso per i suoi appassionati: va in scena il Mondiale per club , FIFA ...

Mondiale per Club - dal 2021 si cambia : ecco come sarà la nuova formula pensata da Boban : Per eleggere il Club campione del mondo, verranno giocate soltanto 31 partite ogni quattro anni: il 35% delle gare in meno rispetto alle 48 che vengono disputate nel giro di quattro anni con la ...

FIFA del Lupo : Samp - City - Psg e... Le novità del nuovo Mondiale per club! : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Calcio : Mondiale per club ogni 4 anni? Il nuovo format dovrebbe sostituire la Confederation Cup : Altre novità sul fronte Fifa relativamente agli eventi che gli appassionati di Calcio si apprestano a vivere. La Federazione Internazionale sta pensando, infatti, ad un format per sostituire l’attuale Confederation Cup (competizione riservata alle Nazionali) con il Mondiale per club che si disputi ogni quattro anni a partire dal 2021. Secondo un’indiscrezione vicina ai piani alti, il presidente Gianni Infantino avrebbe inviato una ...

Fifa - idea Mondiale per club per sostituire la Confederations Cup : La proposta nascerebbe anche da esigenze di appeal: mentre il torneo principale organizzato dalla Fifa, la Coppa del Mondo , è immensamente lucrativo e gode di larghissima popolarità, né la ...

Mondiale per club ogni 4 anni - dal 2021 potrebbe prendere il posto della Confederations Cup : Anche a causa dell'eccessivo divario tra le partecipanti: nella storia del torneo solo club dall'Europa o dal Sud America hanno alzato la Coppa che laurea il club campione del mondo. Negli Emirati ...

Nuovo Mondiale per club : è Softbank l’investitore che ha bussato alla Fifa : Il gruppo giapponese delle tlc è alla guida di una cordata internazionale che punta ad acquisire per 20 mld i diritti della competizione L'articolo Nuovo Mondiale per club: è Softbank l’investitore che ha bussato alla Fifa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa - offerti 20 miliardi per Mondiale club : Venticinque miliardi di dollari – ovvero 20,3 miliardi di euro – per acquistare i diritti di tre edizioni ampliate del mondiale di calcio per club, nonché di un campionato globale allo studio per le nazionali. E’ questa, scrive il New York Times, la proposta choc ricevuta il mese scorso dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, da parte di un fondo di investitori medio orientali ed asiatici e riportato con un dossier ai ...

Nuovo Mondiale per club : un fondo offre 20 mld per tre edizioni : Un gruppo di investitori mediorientali ed asiatici vorrebbe acquistare dalla Fifa i diritti commerciali della competizione voluta da Infantino L'articolo Nuovo mondiale per club: un fondo offre 20 mld per tre edizioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

