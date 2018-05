Monaco | Cecchinato eliminato al secondo turno

Cecchinato out al 2° turno a Monaco di Baviera : Marco Cecchinato è uscito di scena al secondo turno del 'BMW Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Si è ...

Tennis - ATP Monaco 2018 : si ferma contro Marton Fucsovics la corsa di Marco Cecchinato : Da un set point non concretizzato alla resa in due partite: queste le sliding doors che portano Marco Cecchinato alla sconfitta contro il NextGen magiaro Marton Fucsovics nel secondo turno del toreno ATP di Monaco di Baviera. Il Tennista ungherese si impone con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 in un’ora e mezza di gioco. A decidere la sfida, l’epilogo del primo set, nel quale l’azzurro parte molto bene, portandosi sul 3-0 non ...

