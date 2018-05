Molestie | Cosby e Polansky espulsi dall' Academy degli Oscar

Molestie - Cosby e Polansky espulsi dall'Acamedy degli Oscar : Bill Cosby e Roman Polanski sono fuori dal board dell'Academy. Lo ha comunicato la stessa organizzazione, che tra le altre cose si occupa della cerimonia degli Oscar . L'Academy, in un breve comunicato,...

Molestie sessuali - Bill Cosby e Roman Polanski espulsi dalla Film Academy - Cinema - Spettacoli : Dopo Harvey Weinstein , anche Bill Cosby e Roman Polanski sono stati espulsi dalla Film Academy , l'organizzazione che si occupa tra l'altro della cerimonia di assegnazione degli Oscar . In un breve ...

Molestie : Bill Cosby colpevole - rischia dieci anni : Cosby invitava le donne a casa con la prospettiva di aiutarle a sfondare nel mondo dello spettacolo e offriva loro da bere un cocktail con sonniferi per poterle poi molestare senza che si ...

Molestie : Cosby colpevole - rischia 10 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...